利用電腦視覺來深入了解鋰離子電池

研究人員利用電腦視覺（一種機器學習形式）來更深入地了解可充電鋰離子電池的工作原理。 透過在奈米級仔細檢查電池電極的 X 射線電影，科學家發現了以前隱藏的物理和化學細節。 這項突破有可能提高鋰離子電池的效率，在理解胚胎細胞分裂等複雜系統方面具有更廣泛的應用。

這項研究由來自能源部 SLAC 國家加速器實驗室、史丹佛大學、麻省理工學院和豐田研究所的研究人員領導，重點關注磷酸鐵鋰 (LFP) 顆粒。 LFP 顆粒塗有一層薄薄的碳以提高導電性，通常用於鋰離子電池的正極。

為了觀察電池的內部過程，研究團隊創建了透明電池，其兩個電極被含有自由移動鋰離子的電解質溶液包圍。 透過這種設置，他們可以追蹤充電和放電循環期間鋰離子的運動。 這個過程稱為嵌入，涉及離子進入和離開 LFP 顆粒。

磷酸鐵鋰因其低成本、安全記錄和豐富元素的利用而在電池產業中具有重要意義，使其在電動車市場中尤其重要。

研究人員之間的合作始於八年前，當時麻省理工學院教授 Martin Bazant 和史丹佛大學教授 William Chueh 結合了他們在數學建模和先進 X 射線顯微鏡方面的專業知識來研究電池顆粒。 隨後，他們採用了機器學習工具來加速電池測試並確定最佳充電方法。 目前的研究更進一步，利用電腦視覺分析 2016 年的奈米級 X 射線電影。該技術可以更全面地了解 LFP 顆粒內的鋰插入反應。

透過對 X 射線影像進行像素化，研究人員可以捕捉顆粒內每個點的鋰離子濃度。 這使得他們能夠製作影片來說明充電和放電過程中鋰離子進出顆粒的情況。

透過分析 X 光影像，研究人員發現材料內鋰離子的運動與 Bazant 先前開發的電腦模擬密切相關。 他們使用 180,000 個像素作為測量值來訓練計算模型，該模型可以準確描述電池材料的非平衡熱力學和反應動力學。

此外，研究表明，顆粒表面鋰離子吸收速率的變化與碳塗層的厚度有關。 這項發現表明，優化碳層的厚度可能會提高電池效率——這是電池設計的一個重要進展。

這項研究的結果為磷酸鋰鐵電極的最佳化提供了見解，並展示了機器學習和先進成像技術在揭開材料和系統之謎方面的潛力。 這項突破不僅為電池技術的進步鋪平了道路，而且還為研究其他化學和生物系統中的模式形成帶來了希望。

資源：

– 麻省理工學院新聞稿

– 史丹佛大學新聞稿

– 自然雜誌