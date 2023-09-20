尚比亞發現五百萬年前最古老的木造建築

考古學家在尚比亞卡蘭博瀑布的史前遺址取得了突破性的發現。 他們發掘了迄今為止發現的最古老的木結構建築，其歷史可以追溯到近一百萬年前。 保存完好的結構揭示了我們古代祖先的先進能力。 這項發現表明它們的技術比之前認為的更為先進。

該木結構是在靠近坦尚尼亞邊境的卡蘭博瀑布發現的。 據估計，它至少有 476,000 年的歷史，早於智人的進化。 木材上有切割痕跡，顯示石器曾被用來將兩根大原木連接在一起。 該建築被認為是一個平台、走道或高架住宅，旨在讓我們的祖先保持在水面之上。

除了木結構外，現場還發現了一系列木製工具，包括楔子和挖掘棒。 雖然眾所周知，早期人類在這個時期使用木材，但通常用於生火或狩獵等有限的目的。

該研究的主要作者、利物浦大學的拉里·巴勒姆(Larry Barham) 表示，該結構的發現是2019 年挖掘過程中的一次「偶然發現」。之前關於最古老木結構的記錄可以追溯到大約9,000 年前，因此這項發現明顯老了。

保存古老的木材是一項挑戰，因為它容易腐爛，並且在歷史記錄中留下的痕跡極少。 然而，卡蘭博瀑布的高水位被認為是幾個世紀以來該結構得以保存完好的原因之一。

研究人員能夠使用一種稱為發光測年的新測年方法來準確地確定木結構的年齡。 透過測量礦物最後一次暴露在陽光下的時間，他們發現結構至少有 476,000 年的歷史。

這項發現為我們了解古代祖先的能力和技術進步提供了寶貴的見解。 它還表明，早在智人出現之前，早期人類就擁有建造複雜木結構所需的想像和技能。

來源：

– 自然雜誌