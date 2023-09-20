考古學家發現最古老的木結構，暗示著先進的祖先

考古學家在尚比亞取得了非凡的發現，挖掘出迄今為止發現的最古老的木造建築。 該建築被認為是一個平台、走道或高架住宅，其歷史至少可以追溯到 476,000 年前，遠早於智人的進化。 這項發現顯示我們的祖先可能比之前想像的更先進。

這個保存完好的木結構是在坦尚尼亞邊境附近的卡蘭博瀑布發現的。 木頭上的切割痕跡表明，石器曾被用來將兩根大原木連接在一起。 除了該結構外，現場還發現了一系列木製工具，包括楔子和挖掘棒。

先前最古老的木造建築的記錄約為9,000年。 卡蘭博瀑布的這一發現被認為是 2019 年在現場挖掘時的「偶然發現」。 由於瀑布水位較高，該結構得以保留。 古老的木材容易腐爛，幾乎不會留下任何痕跡，因此這樣的發現非常罕見。

研究人員使用了一種稱為發光測年的新方法來準確地確定該結構的年齡。 此方法測量礦物質最後一次暴露在陽光下的時間。 結果顯示，這座木造建築的歷史比原先想像的要古老得多，至少可以追溯到 476,000 年前。

這項發現挑戰了我們的祖先是游牧民族的觀點，因為該結構似乎是瀑布附近的永久住所，提供了持續的水源。 這項發現也顯示了抽象的思維水平，也可能表明了語言的使用，因為我們的祖先利用他們的智慧、想像和技能創造了以前不存在的東西。

對這種木結構的研究改變了考古學家對我們古代親戚的看法，並認識到他們改造周圍環境和改善日常生活的能力。 這項發現證明了我們的祖先在規劃和視覺化成品方面的認知能力。

需要進一步的研究來確認該結構是否為永久住宅。 卡蘭博瀑布的發現為我們了解我們祖先的先進性及其適應周圍環境的能力提供了寶貴的見解。

來源：

– 法新社