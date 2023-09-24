秘密生存空間：美國太空總署的橡膠室

太空旅行充滿風險且複雜，這就是為什麼美國太空總署採取廣泛措施來確保其機組人員的安全。 其中一項措施是建立橡膠室，這是位於佛羅裡達州梅里特島 39 號發射台綜合體深處的秘密設施。 這個由隧道和掩體組成的地下網路旨在為發生災難性爆炸的工人提供安全避難所。

儘管突然的爆炸將導致人們無法生存，但美國太空總署已製定了一項計劃，為人們提供反應和逃脫的機會。 逃生過程從完全黑暗中的九層水滑梯開始。 另一方面，太空人有不同的逃生路線。 他們將透過高速電梯從太空艙運送到移動發射台，只需 30 秒即可到達地面。 從那裡，他們會沿著一條狹窄而陡峭的橡膠隧道滑下，並噴水以提高速度。

一旦離開滑梯，太空員工就會降落在橡膠桌上。 雖然偶爾會裝滿水，導致一些人滑到後牆上，但桌子在他們繼續前進之前提供了緩衝。 穿過防爆門，工作人員將進入橡膠室，因其內部覆蓋著橡膠而得名。 橡膠室配備了 20 張椅子，配有彈簧地板，可以承受巨大的力量，減少潛在爆炸帶來的壓力。

地堡裡備有口糧、水，甚至還有廁所，以供人員在長時間受困時使用。 為了確保最後逃生的可能性，在橡膠室的頂部安裝了一個額外的艙口。 儘管該設施從未使用過，但它證明了美國太空總署對太空人安全的承諾。

如今，39a 號發射台及其配套的隧道網路已被廢棄，證明了 NASA 在太空探索方面的進展。 雖然末日橡膠水滑梯不再運行，但橡膠室的故事提醒人們在追求超越我們世界的冒險時所面臨的風險和預防措施。

來源：

– 空間評論

– 太空安全雜誌