潘多隱藏的聲音：揭開世界最大樹的神秘面紗

潘多樹也被稱為“世界上最大的樹”，其迷人的存在令科學家和聲音藝術家驚嘆不已。 Pando 佔地 40 公頃，由 47,000 根具有相同 DNA 的樹幹組成，是一種巨大的顫楊，已在地球上悄然繁衍生息了約 12,000 年。 聲音藝術家傑夫萊斯 (Jeff Rice) 最近進行的錄音揭示了這一古老奇蹟隱藏的聲音。

透過在潘多樹枝根部的空洞內安裝水聽器，賴斯使世界能夠聽到透過其根部傳播的振動。 這項工作最初是一個藝術項目，但很快就轉變為科學領域，為了解 Pando 的液壓系統而不造成傷害提供了巨大的潛力。

這些錄音捕捉了令人著迷的振動交響曲，透過樹枝迴盪並穿透地球。 在雷暴期間，這些聲音會被放大，產生令人毛骨悚然的低沉隆隆聲。 這項發現揭示了潘多巨大根系的相互關聯性，揭開了這神秘自然奇觀的神秘面紗。

這些迷人的錄音不僅具有藝術價值，而且具有巨大的科學意義。 它們提供了對潘多環境健康狀況、當地生物多樣性狀況的見解，並作為衡量環境隨時間變化的基線。

然而，Pando 的未來仍然不確定。 該樹目前正處於衰退狀態，而人類活動，如棲息地清理和消滅捕食者物種等有助於控制食草動物種群的活動，對這種古老的生物及其支持的整個生態系統構成了威脅。

隨著科學家和藝術家繼續透過聲音探索潘多的秘密，在它仍然蓬勃發展的同時保護和保存這一非凡的自然奇觀變得至關重要。 只有透過理解和保護，我們才能確保潘多隱藏的聲音不會永遠沉寂。

定義：

– Pando：世界上已知的最大的單一生物體，由單根系連接的顫抖的白楊樹組成的森林組成。

– 水聽器：設計用於水下或與水接觸以捕捉聲音振動的麥克風。

– 山楊：顫楊的學名，是北美發現的一種楊樹。

來源：

– 科學快訊：揭開世界上最大樹的秘密世界：https://www.sciencealert.com/scientists-record-hidden-voices-of-the-world-s-largest-tree