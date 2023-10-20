肌肉生長的機制：運動如何塑造肌肉纖維

眾所周知，定期運動可以增強和調節我們的肌肉，但這個過程背後的確切機制一直是生理學家感興趣的課題。 麻省理工學院的工程師現已開發出獨特的細胞鍛鍊墊，使科學家能夠在微觀層面上研究運動的純機械效應。 該墊子由嵌入磁性微粒的水凝膠製成，模仿運動過程中肌肉被外部磁鐵激活時所經歷的力量。 墊子上生長的肌肉細胞透過磁鐵運動引起的振動進行「鍛鍊」。

實驗的初步結果表明，定期的機械運動有助於肌肉纖維朝著更一致的方向生長，使它們能夠同步收縮。 這項發現表明機械刺激可以引導受傷後的肌肉再生或可能減緩老化的影響。 研究人員計劃使用該設備來製作強大的功能性肌肉片的圖案，這可以在軟機器人和組織修復中得到應用。

麻省理工學院的團隊希望這個新平台能深入了解機械力如何影響肌肉功能，並幫助開發肌肉損傷和神經退化性疾病的療法。 透過將運動中的化學元素和機械元素解耦，他們能夠只專注於驅動肌肉反應的機械力。

事實證明，嵌入磁鐵的墊子是一種在肌肉細胞上產生機械力的安全且無損的方法。 與沒有運動的細胞相比，經常接受機械運動的細胞生長得更長。 這證明了運動如何塑造肌肉纖維的生長和排列。 了解這些機制可能會促進組織再生的進步和適應性機器人系統的發展。

定義：

– 水凝膠：本研究中使用的一種類似果凍的柔軟材料，用作細胞的鍛鍊墊。

– 機械力：運動過程中施加到肌肉細胞的物理力。

– 組織再生：恢復體內受傷或受損組織的過程。

來源：

– “麻省理工學院工程師設計細胞鍛鍊墊” – 麻省理工學院新聞

– “運動與肌肉細胞” – 麻省理工學院 Youtube