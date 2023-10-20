風在格陵蘭島和南極冰蓋融化中的作用

在應對氣候變遷的鬥爭中，海平面上升對沿海城市的影響不可避免。 由於有能力淹沒孟買和紐約等城市，了解水源至關重要。

格陵蘭島和南極洲的冰蓋，除了冰川覆蓋的山脈外，還含有足夠的冰凍水，足以使海平面上升 210 英尺。 不幸的是，這些地區是受全球暖化影響最嚴重的地區。

雖然格陵蘭島的氣溫自 3.8 世紀 1990 年代以來顯著上升，超過 XNUMX°C，但風也加速了冰蓋的融化。 一項新的研究表明，焚風和下降風將熱空氣吹向冰川，對格陵蘭島和南極洲的冰蓋融化產生重大影響。

在過去的二十年裡，這些風對格陵蘭島冰蓋的影響增加了約10%。 然而，它們對南極冰蓋的影響卻下降了32%。 這種差異主要是由於全球暖化影響北半球和南半球的方式不同。 格陵蘭島變得如此炎熱，以至於不再需要風，因為光是陽光就能對該地區產生巨大的融化作用。

北大西洋濤動是控制西風和風暴強度和方向的重要天氣現象，也在造成這種差異中發揮了作用。 向正階段的轉變為格陵蘭島和其他北極地區帶來了更多的暖空氣，加劇了融化過程。

另一方面，自 15 年以來，南極洲的表面融化總量減少了約 2000%。這可歸因於半島上的下坡風減少了 32%，以及該地區吸收太陽熱量的臭氧層有所改善。並保護表面免於進一步熔化。

雖然南極洲風力融化的減少似乎是一個積極的進展，但融化趨勢仍然帶來風險。 南極洲已經經歷了兩個脆弱冰架的崩塌，如果這種趨勢持續下去，可能會擾亂全球海水循環模式，對地球氣候造成嚴重後果。

格陵蘭島和南極洲都是海平面上升的重要原因，密切監測和模擬冰融化至關重要。 了解氣候變遷背景下風和冰之間的關係對於預測未來海平面上升及其對地球的影響至關重要。

資料來源：地球物理研究快報