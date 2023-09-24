研究人員在沒有生物化學的情況下創造合成物種並觀察進化原理

哈佛大學的研究人員發現了一種創建不依賴生物化學的合成生命系統的方法，這為其他行星上可能由不同類型的化學發展而來的生命形式開闢了可能性。 由 Juan Pérez-Mercader 領導的團隊一直在研究能夠展現所有自然生命系統基本特性的非生化系統。 他們發表在《細胞報告物理科學》上的最新研究表明，這些合成系統是根據達爾文進化論原理運作。

研究人員先前開發了基於碳化學的系統，稱為原始細胞，它模仿生化細胞的行為。 這些原始細胞由自組裝聚合物囊泡組成，不依賴任何生物相關的化學物質。 在這項研究中，研究小組創造了兩種原始細胞，並觀察它們在光照環境中的生存競爭。

其中一種合成物種具有光敏感性的優勢，而另一種則沒有。 透過觀察，研究人員發現，對光敏感的物種能夠忍受，而其他物種卻無法生存。 這證明了競爭排斥原理，即具有最大競爭優勢的物種在資源競爭中勝過其他物種。

這些發現挑戰了生物化學對於生命鬥爭至關重要的觀念。 佩雷斯-梅卡德認為，非生化碳化學可能導致不太「適合」的原始細胞物種滅絕。 這就提出了一個問題：地球之外是否存在能夠實現生命基本特性的化學物質。

佩雷斯-梅卡德認為，在適當的情況下，行星表面的材料可以發生化學反應、自組織，並表現出本實驗中觀察到的行為。 他強調需要對宇宙中其他生命形式的可能性持開放態度，這些生命形式可能與我們所知的生命不同。

這項研究為理解生命起源開闢了新的可能性，並支持生命可能以與我們所熟悉的地球上截然不同的形式存在的觀點。

來源：

– 哈佛公報：研究人員在沒有生物化學的情況下創造了合成物種，發現它們根據達爾文進化原理進行操作