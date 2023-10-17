美國太空總署考慮削減哈伯和錢德拉太空望遠鏡的資金

根據最近的一份報告，美國太空總署天文物理學部門正面臨潛在的削減，這可能會影響兩個主要的太空望遠鏡計畫。 哈伯太空望遠鏡和錢德拉 X 射線天文台為我們了解宇宙做出了重大貢獻，它們的資金可能會減少。

在向美國國家科學、工程和醫學院天文學和天體物理學委員會發表演講時，美國宇航局天體物理學部門主任馬克·克拉平透露，預算限制可能需要「未具體說明」地削減這些望遠鏡的資金。 這是為了向 NASA 的新項目分配資源，因為該機構預計 2024 財年的預算水準將與上一年保持相同。

天文物理學部門已為下一財年申請近 1.56 億美元，但 Clampin 承認獲得全額資金的可能性不大。 如果大幅削減預算，他們的首要任務將是減少對長期運作任務的資助，其中包括哈伯望遠鏡和錢德拉望遠鏡。

哈伯與美國太空總署詹姆斯·韋伯太空望遠鏡合作，是科學研究與探索的重要工具。 另一方面，錢德拉於 1999 年發射，沒有像哈伯那樣執行過維修任務。 由於其年代久遠，它目前面臨營運挑戰。

克拉平指出，雖然哈伯望遠鏡一直在有效運行，但它已經服役了很長時間，佔天文物理學預算的很大一部分。 另一方面，錢德拉卻遇到了困難，需要加大努力來維持營運。

白宮擬議的 2024 年預算為哈伯望遠鏡撥款 93.3 萬美元，為錢德拉撥款 68.7 萬美元。 這些數字約佔 NASA 天體實體部門 10 年總預算請求的 2024%。

需要注意的是，NASA 的資助決定仍在等待批准，在最終預算確定之前可能會進行調整。

來源：

– 太空網

– 太空新聞