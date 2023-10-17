對癌症如何擴散到脊椎的新認識

紐約市威爾康奈爾醫學院的研究人員在理解某些癌症為何轉移到脊椎方面取得了重大突破。 人們早就知道，轉移性乳癌經常擴散到脊柱，並為患者帶來嚴重的併發症。 然而，迄今為止，這種現象背後的原因尚不清楚。

在《自然》雜誌最近發表的一項研究中，馬修·格林布拉特和他的團隊發現了一種新型幹細胞，可能參與癌細胞向脊椎的轉移。 這些存在於椎骨中的幹細胞被發現能夠分泌一種名為 MFGE8 的蛋白質。 這種蛋白質可作為腫瘤引誘劑，將癌細胞吸引到脊髓組織。

研究人員在小鼠身上進行了實驗，將脊髓幹細胞移植到一條後腿，將長骨幹細胞移植到另一條腿。 他們觀察到癌細胞移動到小椎骨的頻率幾乎是移動到小長骨的兩倍，這表明 MFGE8 具有強大的吸引力。

脊椎轉移瘤會對脊髓造成嚴重損害，影響患者行走和控制身體功能的能力。 透過了解這種傳播背後的機制，有可能發展出預防或治療脊椎轉移的干預措施。

雖然阻斷 MFGE8 可能是一種潛在的治療方法，但需要進一步研究以充分了解這種治療的含義和有效性。 貝勒醫學院的癌症生物學家張翔將這項研究描述為我們對骨轉移理解的「重大進展」。

這項突破為患有轉移性乳癌和其他通常擴散到脊椎的癌症的患者帶來了希望。 透過解開這個長期存在的謎團，研究人員使我們離開發有效的治療方法和改善受這些轉移影響的人的生活品質又近了一步。

來源：

– 自然：https://www.nature.com/

– 威爾康乃爾醫學：https://weill.cornell.edu/

– 科學新聞：https://www.sciencenews.org/