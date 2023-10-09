VERITAS 使命：在冰島的幫助下研究金星

美國太空總署即將推出的 VERITAS 任務旨在從軌道上研究金星，揭開隱藏在厚厚雲層下的秘密。 但科學家該如何準備探索像金星這樣充滿敵意和未知的行星呢？ 一種方法是研究地球上具有相似特徵的地方。 2023 年 XNUMX 月，VERITAS 科學團隊在冰島開始了實地考察，冰島是一個火山國家，擁有活火山和崎嶇的地形，可與金星上的情況相媲美。

在為期兩週的考察中，由來自美國、德國、義大利和冰島的 19 名科學家組成的國際團隊重點研究了冰島的火山特徵，並將其作為陸地上的類比來研究金星上的火山活動。 他們檢查了阿斯賈火山地區、Holuhraun 熔岩場和雷克雅內斯半島 Fagradalsfjall 地區等地的火山沉積物。

為了補充地面觀測，德國航空航天中心 (DLR) 使用飛過頭頂的飛機上的合成孔徑雷達收集航空雷達資料。 雷達資料收集了有關表面特性的信息，例如紋理、粗糙度和含水量，這可以幫助為 VERITAS 任務的未來科學工作提供資訊。

VERITAS 太空船代表金星發射率、無線電科學、合成孔徑雷達、地形學和光譜學，將利用從研究冰島獲得的見解來完善其演算法，並增強其檢測自上次麥哲倫任務以來金星表面任何變化的能力1990年代。 這對於識別地球上的火山活動尤其重要。

透過使用冰島作為金星的類比，科學家希望獲得寶貴的知識和見解，這將有助於即將到來的 VERITAS 任務的成功。 冰島與金星的地質相似性使其成為理想的訓練場，使研究人員能夠為探索我們鄰近星球時可能遇到的挑戰做好準備。

來源：

– 圖片來源：NASA/JPL-Caltech

– 來源文章：EarthSky.org 上的“冰島的 VERITAS 任務科學家”