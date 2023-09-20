科學家發現，模組化架構允許哺乳動物大腦控制外部輸入

科學家在哺乳動物大腦的組織方面取得了突破性的發現。 透過使用在微加工玻璃表面上生長神經元的實驗系統，研究人員發現，由於其相互連接但獨立運作的模組，大腦的外皮層能夠保持對其外部輸入的控制。

皮質是大腦的外層，負責感覺知覺和運動控制等各種功能，包含大量神經元。 這些神經元網路需要能夠將來自專門電路的輸入分離，同時整合來自多個電路的輸入，但目前尚不清楚皮質如何能夠支援這些不同的處理範例。

為了研究這一點，研究人員引導皮質神經元形成包含多個子群的模組化網路。 透過用光刺激這些實驗室培養的神經元，研究小組觀察到，結構良好的模組化網路對局部光刺激有很大的反應。 另一方面，模組化程度較低的網路對所有刺激的反應過度同步。

研究人員還發現，局部隔離活動和全局整合活動之間的平衡對於大腦在有限資源下擴展其資訊表示能力至關重要。 這項發現不僅有助於我們理解哺乳動物大腦的結構和功能，而且對機器學習研究中使用的人工神經網路的發展也具有重要意義。

總的來說，這項研究揭示了哺乳動物大腦如何透過其模組化架構控制外部輸入。 它為大腦複雜的運作及其有效處理資訊的能力提供了寶貴的見解。

資源：

– Hideaki Yamamoto、F. Paul Spitzner、Taiki Takemuro、Victor Buendía、Hakuba Murota、Carla Morante、Tomohiro Konno、Shigeo Sato、Ayumi Hirano-Iwata、Anna Levina、Viola Priesemann、Miguel A. Muñoz、Johannes Zierenberg、Jordi Soriano。 “模組化架構有助於神經網路中噪音驅動的同步控制。” 科學進步。 DOI：10.1126/sciadv.ade1755