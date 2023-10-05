在 2023 年火環日環食期間保護您的眼睛

官員警告日食追逐者在2023 月14 日即將到來的XNUMX 年火環日環食期間採取預防措施並保護眼睛。日環食發生在月球在地球和太陽之間移動但沒有完全覆蓋太陽時，從而產生日環食。火環效果。 這種宇宙現象可以在俄勒岡州的幾個地區看到，包括紐波特海岸線、羅克堡和拉派恩。 然而，在日環食期間，如果沒有特殊的太陽濾鏡，直視太陽是不安全的。

俄勒岡州立公園正在州立公園內分發數量有限的眼鏡，以安全地觀看日食，但不能保證天空晴朗。 為了確保安全，美國天文學會提供了銷售日食眼鏡和日光觀察器的認證零售商名單，例如 American Paper Optics、Celestial Optical、Halo Eclipse Spectacles、Flip'n Shades、Alpine Astronomical 和 Rainbow Symphony。 這些眼鏡的顏色比普通太陽眼鏡“暗數千倍”，應符合 ISO 12312-2 認證，可減少可見陽光並阻擋大部分太陽紫外線和紅外線輻射。

需要注意的是，不應使用自製濾光鏡或太陽眼鏡觀看日食，因為它們不能提供足夠的保護。 美國太空總署強調，如果戴著日食眼鏡或手持式太陽觀察器透過相機鏡頭、望遠鏡、雙筒望遠鏡或任何其他光學設備觀看太陽，集中的太陽光線可能會燒穿濾光片並導致嚴重的眼睛受傷。

雖然一些俄勒岡人，例如波特蘭的人，可能不會走在環形路徑上，但他們仍然有機會觀看日偏食。 日食將於8月06日上午9點19分開始，上午10點39分達到頂峰，並於14月XNUMX日上午XNUMX點XNUMX分結束。

來源：

– 俄勒岡州立公園

– 美國天文學會

–美國宇航局