《科學進展》最近發表的一篇文章探討了毛毛蟲腿的迷人世界。 乍一看，人們可能會認為毛毛蟲的腿只是因為貪得無厭而顯得胖胖的，但經過進一步研究，很明顯這些腿完全有不同的用途。

毛毛蟲看似胖胖的腿其實是被稱為「前腿」的假腿。 這些粗短的肉塊幫助毛毛蟲四處移動，而位於其臉部附近的真正的腿則致力於變態，最終會發育成飛蛾或蝴蝶的成年腿。

腿可以透過解剖學和功能來定義的想法引發了關於什麼使腿「真實」的哲學問題。 腿是否應該根據其物理結構來定義，還是功能性腿即使缺乏腿的傳統特徵也可以被歸類為功能性腿？

對於以有關節的腿而聞名的節肢動物來說，這項發現並不完全令人驚訝。 昆蟲和其他節肢動物經常改變它們的腿來執行各種任務。 水船夫把腿變成了槳，糞甲蟲把腿變成了切割工具，蜈蚣把腿狀的尖牙改造成了注射毒液。

對於毛毛蟲來說，這些假腿充當錨點，使生物在向前移動時能夠緊貼表面。 毛毛蟲透過分離並重新連接前腿來推動自己前進，並在每條腿的尖端使用稱為鉤針的帶刺墊來固定它們的抓地力。 負責發育這些假腿的基因與甲殼類動物共有，突顯了不同物種之間的演化連結。

雖然從遺傳學上來說，真實性的概念對於這些附屬物來說可能沒有多大意義，但這些短暫的腿有一些有趣的地方。 毛毛蟲的腿壽命很短，僅存在於變態之前的幼蟲階段。 因此，下次您遇到毛毛蟲時，請花點時間欣賞這些轉瞬即逝的四肢及其獨特的運動適應性。

資料來源：科學進展

定義：

前腳： 毛毛蟲身上發現的假腿，用於運動。

毛毛蟲身上發現的假腿，用於運動。 胸腿： 毛毛蟲真正的腿位於其臉部附近，最終會發育成飛蛾或蝴蝶的成年腿。

毛毛蟲真正的腿位於其臉部附近，最終會發育成飛蛾或蝴蝶的成年腿。 鉤針編織： 毛毛蟲前腿尖端有一個帶刺的墊子，有助於確保其牢固地抓住表面。

毛毛蟲前腿尖端有一個帶刺的墊子，有助於確保其牢固地抓住表面。 節肢動物： 以有關節的腿為特徵的無脊椎動物門。