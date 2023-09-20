宇宙第一塊大陸是什麼時候形成的？

卡迪夫大學天文學教授簡·格里夫斯在最近一項題為“第一塊外大陸何時出現？”的研究中，探索了宇宙中大陸的形成。 大陸並不是靜止的； 由於地核的熱量，它們“漂浮”在地幔頂部。 大陸的這種不斷運動導致了板塊構造等現象。

格里夫斯的目的是了解第一塊大陸何時形成，以及這些資訊如何幫助尋找適合居住的世界。 透過檢查岩石行星上是否存在板塊構造，她試圖追蹤大陸存在的可能性。 熱量在這過程中起著至關重要的作用，因為具有足夠加熱核心的行星更有可能具有活躍的板塊構造。

根據她對恆星和行星形成的研究，格里夫斯確定地球的板塊構造開始於大約 3 億年前，即宇宙誕生後約 9.5 億年。 她還發現，第一批大陸出現在薄盤恆星上，這些恆星相對較年輕，金屬豐度較高，比地球大陸早約 2 億年。 相較之下，較厚的盤狀恆星年齡較大且金屬貧乏，顯示大陸的存在比地球早約 4 至 5 億年。

有趣的是，格里夫斯發現，與地球相比，其他行星上大陸的形成速度較慢。 最佳熱量的存在對於啟動大陸形成是必要的。 因此，格里夫斯認為，金屬豐度低於太陽的恆星可能會導致發現具有大陸的宜居系外行星。

這項研究為天文學家探索開闢了新途徑，並增加了我們對宇宙中大陸形成的理解。 透過研究行星系統和大陸形成所需的條件，科學家可以尋找我們之外的宜居世界。

來源：

– 簡·格里夫斯，“第一塊外大陸是什麼時候？”

–美國宇航局

– 不飛濺