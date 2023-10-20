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Chandrayaan-3：一次成功的任務，但也有短暫的問題

By薇琪斯塔夫羅普盧

十月六日
Chandrayaan-3：一次成功的任務，但也有短暫的問題

印度探月任務「月船三號」儘管遇到了一些小挫折，但仍被譽為成功。 維克拉姆登陸器和普拉吉亞漫遊車登陸月球兩天后，漫遊車上的儀器經歷了短暫的停電。 阿爾法粒子 X 射線光譜儀 (APXS) 的首席研究員桑托什·瓦達瓦萊 (Santosh Vadawale) 解釋說，停電是由於後來添加了安全功能，無意中關閉了 APXS 的命令。 然而，故障很快就得到糾正，儀器成功地對月球的土壤和岩石進行了現場分析。

與聲稱維克拉姆登陸器和普拉吉亞火星車預計在農曆二號醒來的報道相反，瓦達瓦勒澄清說，它們的設計初衷並非如此。 瓦達瓦萊在塔塔基礎研究所 (TIFR) 的一次會議上發表講話時強調，這次任務確實取得了圓滿成功。 他進一步表示，Chandrayaan-3 有效載荷提供了出色的科學數據，APXS 提供了精彩的信息，目前正在對其進行詳細分析。

月船三號任務無疑標誌著印度太空探索事業的一個重要里程碑。 任務執行過程中遇到的小故障是此類複雜任務中的典型現象，但這並沒有掩蓋其成就。 APXS 的成功運作以及從月球表面收集的寶貴科學數據有助於增進我們對月球地質的了解，並為未來的月球任務鋪平道路。

來源：
– Santosh Vadawale，阿爾法粒子 X 射線光譜儀 (APXS) 首席研究員
– 塔塔基礎研究所 (TIFR)

By 薇琪斯塔夫羅普盧

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