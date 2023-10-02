伽瑪射線爆發與超新星：與雙星的聯繫

伽馬射線暴（GRB）是一種神秘的天體事件，會釋放出大量能量，尤其是以伽馬射線的形式。 雖然它們被認為是宇宙中最暴力的現象之一，但科學家們仍然對它們不了解。 然而，最近發表在《天體物理學雜誌》上的一項研究提出了一種關於至少一種伽馬暴形成的新理論，表明與雙星系統有聯繫。

傳統上，伽瑪暴根據其持續時間分為兩種類型：持續幾秒鐘的短爆發和持續幾分鐘的長爆發。 短伽瑪暴被認為是由黑洞或中子星等大質量天體碰撞產生的，而長伽瑪暴則被認為與超大質量恆星的塌縮有關。

這項新研究挑戰了這個假設，並表明長伽瑪暴實際上可能是由碳氧（CO）星和中子星（NS）組成的雙星系統的崩潰引發的。 當CO星的核心塌陷時，它會引發超新星——新黑洞的誕生——以及新生中子星的形成。 這創造了一個由兩顆中子星組成的雙星系統。

在超新星事件期間，從新形成的中子星噴射出的大量物質被其伴星中子星捕獲。 這種物質的添加會導致恆星變得太大，導致其坍縮並轉變為黑洞。 結果，發出伽馬射線爆發。

研究人員提供了詳細的分析和背景信息，包括雙星系統自轉週期的影響。 他們還提到使用 BeppoSAX 衛星、NASA 的 SWIFT 望遠鏡和利克天文台等望遠鏡來觀察和收集支持他們的理論的證據。

雖然這項研究為雙星與長伽瑪暴形成之間可能存在的關聯提供了新的線索，但天文物理學界可能會進行進一步的辯論和研究，以更深入地了解這些現象。 了解伽瑪暴的意義重大，因為它們有可能發生在我們的宇宙附近並對地球上的生命構成威脅。 透過揭示這些宇宙爆炸背後的機制，科學家可以更接近地預測此類事件並確保我們星球的安全。

資料來源：《今日宇宙》－「伽瑪射線暴和超新星之間有什麼關聯？ 它可能是雙星」（DOI：10.3847/1538-4357/ace721）