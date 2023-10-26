揭開恆星誕生區域的秘密：船底座星雲內部一瞥

恆星形成星雲一直讓天文學家著迷，但它們繁忙的性質以及氣體和塵埃雲的存在使得觀察其內部發生的活動變得困難。 然而，由於技術的進步，一組研究人員最近利用阿塔卡馬大型毫米波陣列（ALMA）對船底座星雲做出了突破性的發現。

由博士領導。 來自墨西哥射電天文學與天體物理學研究所的學生喬瓦尼·科爾特斯-蘭格爾(Geovanni Cortes-Rangel) 帶領團隊將注意力集中在船底座星雲的支柱上，該區域以其強烈的恆星誕生活動而聞名。 在這個區域內，兩個巨大的星團——川普勒 14 號和川普勒 16 號佔據了主導地位，發出強大的紫外線輻射。

透過研究從柱子內的物體發出的分子流出物或噴流，研究人員能夠深入了解這個恆星誕生苗圃中發生的過程。 星團中熾熱的O型恆星發出的輻射照亮並塑造了塵埃柱，揭示了原恆星、原行星盤和噴流的存在。 這些極端環境為研究氣體和塵埃背後的新生恆星的形成提供了獨特的機會。

研究的主要發現之一是測量了新形成恆星周圍星周盤的質量，以及分子流出或噴流的範圍。 研究團隊發現這些噴流的來源是低質量或中等質量的原恆星。 當這些新生恆星形成時，落入的物質被加熱並沿著原恆星的自轉軸以雙極流的形式噴射出來。 與周圍氣體和塵埃的碰撞激發了星雲中的氣體並導致它們發光。

這些噴射機的速度可達每小時數十萬公里，被稱為赫比格-哈羅天體。 這些天體以首先對它們進行廣泛研究的天文學家喬治·赫比格和吉列爾莫·哈羅的名字命名，是恆星誕生過程的重要組成部分。

透過分析 ALMA 數據，研究人員發現了幾個發出毫米波長輻射的緊湊源，稱為赫比格-哈羅天體。 他們還檢測到與這些物體相關的一氧化碳流出。 一個特別值得注意的天體是 HH 666，它具有延伸超過 10 光年的扭曲噴流，並在與周圍星雲撞擊時產生巨大的弓形激波。

船底座星雲內的發現為恆星形成以及星周和原行星盤的演化提供了重要的見解。 新生恆星流出物的光蒸發作用正在逐漸侵蝕這些柱子，可能在十萬到一百萬年內導致它們的毀滅。 結果，暴露的星周盤可能轉變為原行星盤，為潛在的行星形成奠定了基礎。

研究還表明，儘管輻射環境惡劣，但該地區可能仍殘留有足夠的塵埃質量來支持行星的形成。 研究人員估計，可能還剩下 0.01 到 0.7 個太陽質量的物質，為行星的誕生提供了必要的成分。

隨著我們對恆星誕生區域的了解不斷加深，我們對塑造宇宙的過程獲得了寶貴的見解。 船底座星雲仍然是天文學家們著迷的地方，讓我們得以一窺恆星形成和潛在行星系統的神秘世界。

常見問題

什麼是 Herbig-Haro 物件？

赫比格-哈羅天體是在較大星雲中發現的明亮星雲，與新生恆星有關。 當來自原恆星的氣體和塵埃噴流與周圍的星雲碰撞，激發氣體並導致它們發光時，就會形成它們。

噴流如何促進恆星形成？

噴流在恆星形成過程中扮演重要角色。 當原恆星形成時，落入的物質被加熱並沿著原恆星的自轉軸以雙極流的形式噴射出來。 這些噴流與恆星誕生區域的氣體和塵埃碰撞，產生衝擊波，引發進一步的恆星形成並塑造周圍環境。

行星可以在恆星誕生區域形成嗎？

是的，行星形成可能發生在諸如船底座星雲這樣的恆星誕生區域。 儘管有強烈的輻射和星周盤的侵蝕，但可能仍然有足夠的塵埃質量來支持行星的形成。 研究表明，行星可能已經在船底座星雲內形成或正在積極形成。