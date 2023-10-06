NASA 的 OSIRIS-REx 任務發現了豐富的小行星物質

NASA 的 OSIRIS-REx 團隊在整理從小行星貝努 (Bennu) 取回的樣本時遇到了積極的驚喜。 初步分析表明，小行星物質的數量明顯多於預期。 這種意想不到的豐富性讓科學界興奮不已，因為它為深入研究提供了獨特的機會。

取下科學罐蓋後，研究人員發現 TAGSAM 頭部外部有大量材料，大部分 Bennu 材料都儲存在那裡。 NASA 約翰遜太空中心 OSIRIS-REx 副策展主管 Christopher Snead 對意外豐富的材料表示了熱情，他說：「TAGSAM 頭部之外還有很多豐富的材料，它們本身就很有趣。 那裡有這麼多材料真是太棒了。”

該團隊目前正在對從 TAGSAM 頭部外部收集的第一個樣本進行「快速檢視」分析。 這項分析將深入了解貝努材料的性質，並為即將到來的發現設定預期。 包括掃描電子顯微鏡、紅外線測量和 X 射線衍射在內的各種儀器將用於分析樣品。

接下來的幾週研究人員將會很忙碌，因為他們會將 TAGSAM 頭移入專門的手套箱中進行拆卸。 這個複雜的過程旨在揭示其中大量的樣本，以便更全面地了解收集到的材料。 OSIRIS-REx 任務首次成功從小行星收集樣本，引起了廣泛關注。

取得樣本的小行星貝努 (Bennu) 具有巨大的科學重要性。 它的古老性質為我們了解太陽系的早期形成以及導致地球等行星形成的條件提供了寶貴的見解。 由於其富含碳的成分，貝努可能含有有機分子和胺基酸，這些有機分子和胺基酸蘊藏著有關生命起源的線索。 此外，貝努距離地球較近，使其成為人們非常感興趣的天體，因為它在 22 世紀末撞擊我們的星球的可能性相對較高。

資料來源：NASA、Earth.com