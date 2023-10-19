研究保存完好的樹木以了解太平洋西北地區的地震風險

美國地質調查局地震科學中心和亞利桑那大學的研究人員正在利用太平洋西北地區保存完好的樹木來深入了解該地區的地震風險。 該團隊沿著普吉特海灣地區的斷層線收集了據信在大地震中死亡的樹木。 透過分析樹木年輪，他們發現了西元 14-774 年的碳 75 尖峰。 透過倒數樹木的最後一環，他們確定這些樹木在 923 到 924 年間死亡。這表明兩個斷層同時引發了地震，將兩個斷層連接起來，表明該地區的地震風險比之前認為的要高。

這項研究為太平洋西北地區的地震活動提供了寶貴的見解，並幫助科學家更了解該地區的斷層線和地震風險。 透過研究地質記錄，研究人員可以收集過去地震的信息，並用它來預測未來的事件。 了解地震風險對於制定有效的緊急計畫和建造具有復原力的基礎設施至關重要。

資料來源：美國地質調查局、亞利桑那大學

重建琺瑯質

琺瑯質是人體產生的最堅硬的物質，但一旦損壞，目前還沒有辦法修復。 然而，華盛頓大學的研究人員有了一個令人興奮的發現，可能會徹底改變牙齒修復。 他們找到了一種將幹細胞轉化為成釉細胞的方法，這種細胞負責產生琺瑯質。 這會刺激基本琺瑯質的產生，這可能會導致「活性填充物」的發展，以實際的琺瑯質修補蛀牙。

將來，這些發現也可能有助於培育實驗室種植的牙齒，以取代失去或嚴重損壞的牙齒。 與傳統的植牙或假牙相比，這將提供更自然、更持久的解決方案。 琺瑯質再生的能力將顯著改善許多人的牙齒健康和生活品質。

資料來源：華盛頓大學

錢給人民

缺錢是無家可歸的主要原因。 為了探討金錢援助對無家可歸者的影響，不列顛哥倫比亞大學的研究人員進行了一項研究，他們向 7,500 名無家可歸者提供一次性無條件現金轉帳 50 加幣。 研究發現，現金轉移的接受者在食品、租金和交通等基本需求上的支出更多。 此外，在一年的時間裡，他們在避難所的天數減少了，在穩定住房的天數增加了。

這項研究強調了向無家可歸者提供直接現金援助的潛在好處。 透過解決金融不穩定的根本問題，可以改善個人福祉並減少對臨時庇護所的依賴。 需要進一步研究來探索解決無家可歸問題的不同方法，並制定更有效的策略，為有需要的人提供有意義的支持。

資料來源：不列顛哥倫比亞大學

郵政速度和選民投票率

透過郵寄投票變得越來越受歡迎，尤其是在俄勒岡州和華盛頓州等居民投票更容易的州。 華盛頓州立大學的一名研究人員研究了當地郵政服務的速度如何影響選民投票率，特別是在投票法限制更嚴格的州。 研究發現，有效率的當地郵政服務會增加個人投票的可能性，尤其是在投票規則較嚴格的地區。

結果突顯了高效率的郵件投遞系統對於確保選票按時到達並可以進行清點的重要性。 隨著郵寄投票變得越來越普遍，解決任何可能阻止個人參與民主進程的障礙至關重要。 提高郵政服務效率和簡化投票流程的努力有助於提高選民投票率並確保每個人的聲音都能被聽到。

資料來源：華盛頓州立大學

太平洋西北地區天氣展望

波特蘭州立大學的研究人員使用電腦模型和機器學習來預測在當前全球暖化的軌跡下太平洋西北地區未來的天氣模式。 令人驚訝的是，研究人員發現，影響當地天氣的較大大氣環流模式預計不會發生顯著變化，尤其是在冬季。 這意味著儘管地球變暖，我們在該地區經歷的天氣模式可能不會發生重大變化。

但值得注意的是，這項研究關注的是更大的天氣模式，由於氣候變化，熱浪、風暴和極端天氣事件等局部影響未來仍可能更頻繁地發生。 了解氣候變遷對區域天氣模式的潛在影響對於制定減輕其影響的策略至關重要。

資料來源：波特蘭州立大學