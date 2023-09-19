神奇的北極光：何時何地在愛爾蘭觀賞壯觀的北極光錶演

美麗的北極光是一場令人著迷的自然光錶演，在愛爾蘭和北愛爾蘭的多個地點都可以看到。 雖然不能保證一定能看到這令人驚嘆的現象，但即將到來的 23 月 XNUMX 日春分可能會增加您體驗這一現象的機會。 《愛爾蘭天文學》雜誌編輯戴維·摩爾解釋說，在春分期間，地球磁場的條件和地球的傾斜可能會導致極光的出現。 然而，它並不能保證一定能看見； 它只會增加可能性。

觀賞愛爾蘭北極光的最佳地點是北愛爾蘭的鄉村北海岸和梅奧，因為它們靠近大西洋。 這些地區沒有城鎮燈光，可以更清晰地看到極光。 然而，無論在該國的哪個位置，晴朗的天空對於發現燈光至關重要。

極光過程始於太陽耀斑，太陽的噴發向太空釋放數十億噸輻射。 這些帶電粒子大約兩天後撞擊地球大氣層，其中一些粒子被地球磁場捕獲，當它們與大氣氣體碰撞時產生北極光。 光的強度取決於粒子的活動，在極少數情況下會比平常向南延伸得更遠。

為了最大限度地增加看到北極光的機會，遠離人造光至關重要，因為它們會遮擋視線。 居住在城鎮或城市可能會限制燈光的可見度，僅影響主要顯示器。 然而，在北方沒有明亮燈光的鄉村地區卻可以看到極光的美景。

愛爾蘭天文學局提供極光警報服務，以預測並向公眾通報潛在的觀測結果。 警報包括有關天空中預期活動的信息，包括極光。 北極光可以在夜間的任何時間出現，持續時間從幾個小時到整個晚上不等。

雲層會遮擋燈光的視野，因此晴朗的天空是觀賞這場壯觀表演的理想選擇。 幸運的是，未來幾年被認為有利於觀賞北極光，因為預計太陽活動將在 2025 年達到頂峰。

資料來源：《愛爾蘭天文學》雜誌