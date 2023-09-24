NASA 的 OSIRIS-REx 任務將把小行星樣本帶回家

經過七年的任務後，美國太空總署的 OSIRIS-REx 太空船將返回地球並運送有史以來第一個在太空收集的小行星樣本。 該太空船於 2016 年發射，目的是捕獲 200 億英里外小行星貝努 (Bennu) 的岩石。

該太空船將釋放一個裝有近 4.5 盎司岩石和土壤的太空艙，這些岩石和土壤被認為有 10 億年的歷史。 週日，太空艙將被拋棄在猶他州的杜格威試驗場上上空，預計東部時間上午 55:XNUMX 在猶他州沙漠著陸。

這個樣本的重要性在於它有可能徹底改變我們對太陽繫起源的理解。 OSIRIS-REx 樣本首席館長妮可·倫寧 (Nicole Lunning) 解釋說，研究這些樣本將為了解太陽系如何形成以及地球以外生命的可能性提供寶貴的見解。

為了確保樣本的保存並防止有機污染，德州休士頓約翰遜太空中心 31 號大樓建造了一個超潔淨室。 該設施類似於用於處理阿波羅月球岩石的設施。

來自世界各地的科學家將有機會研究這些樣本並探索地球上現有樣本尚未解答的新科學問題。 隨著樣本預計分發給更廣泛的科學界，預計會有許多突破性的發現。

這次任務並不是美國太空總署第一次嘗試樣本返回任務。 2004年，「創世紀號」任務遭遇降落傘故障並在猶他州墜毀，導致部分受損樣本被回收。 兩年後，星塵號任務在從維爾德二號彗星和星際塵埃收集樣本後成功著陸。

總體而言，OSIRIS-REx 任務的成功代表了太空探索中令人興奮的里程碑，並有可能重塑我們對宇宙的理解。

來源：

-美國廣播公司新聞