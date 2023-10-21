南極海冰創歷史新低，對全球造成威脅

根據澳洲廣播公司（ABC）報道，過去八年裡，南極洲海冰覆蓋面積曾四次創下歷史新低。 與往年不同的是，目前的冬季冰並沒有重新形成，使得南極海岸線的大片區域沒有冰。 正如物理海洋學家愛德華·多德里奇所說，這種前所未有的現象極不可能自然發生，他將其描述為“五西格瑪事件”，大約每 7.5 萬年發生一次。

科學家將冰層下降歸因於海水暖化和高能量天氣模式，加速了南極洲的融化過程。 冰覆蓋範圍的減少對地球的「反照率」有重大影響，反照率是指地球表面反射而不是被吸收的光量。 由於更多的冰而導致的更高的反照率會減緩太陽的變暖效應。 然而，隨著冰層下降，地球開始吸收更多的熱量，導致全球暖化加劇。

環境明顯變暖的後果將是深遠的。 人類健康、全球食物來源、農業和雨林等重要生態系統都將受到影響。 極地冰融化導致的快速而廣泛的全球暖化可能會對地球造成毀滅性影響。

解決南極洲海冰減少的問題並立即採取行動減輕全球暖化的影響至關重要。 這包括減少溫室氣體排放和實施保護和恢復冰覆蓋的策略。 這項研究的結果敲響了警鐘，提醒人們迫切需要全球合作和採取積極措施應對氣候變遷。

定義：

– 反照率：反照率是指地球表面反射的光量。

– 海冰：海冰是形成並漂浮在海洋表面的冷凍海水。

來源：

– 澳洲廣播公司 (ABC)