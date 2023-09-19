小行星樣本回傳：NASA 的 OSIRIS-REx 任務為登陸地球做準備

經過七年的太空之旅後，美國太空總署的 OSIRIS-REx 太空船將於本週末降落在地球上，並攜帶來自小行星貝努的珍貴樣本。 該任務的首席研究員但丁·勞雷塔（Dante Lauretta）表達了他對迫降可能性的擔憂，但保證團隊已經制定了備用計劃。

OSIRIS-REx 在 2020 年創造了歷史，它成為第一艘訪問近地小行星貝努的太空船。 同年XNUMX月，它透過一次接觸即走操作成功採集了樣本。 現在，太空船正處於任務的最後階段，返回艙預計將於週日早上在猶他州沙漠輕輕著陸。

然而，恢復團隊已做好應對任何意外結果的準備。 他們一直在針對各種場景進行演練，以確保在著陸異常情況下樣本的保存。 如果發生碰撞，樣本將被帶入無塵室以盡量減少污染。 如果需要，現場也將提供緊急物資。

復原實踐已經持續多年，最近在猶他州的模擬中達到了頂峰。 團隊一直在計時，看看他們能多快檢索樣本並將其帶回實驗室進行處理。 從先前的小行星樣本返回任務（例如 NASA 的創世紀任務和星塵任務）中學到的經驗教訓，為 OSIRIS-REx 的程序和規劃提供了資訊。

未來幾年，科學家將分析 OSIRIS-REx 返回的樣本，以深入了解早期太陽系和行星形成。 同時，太空船將於 2029 年繼續執行研究另一顆近地小行星阿波菲斯的任務。

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