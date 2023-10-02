科學家在獵戶座星雲中發現神秘的木星大小的物體

歐洲太空總署（ESA）的研究人員利用美國太空總署的詹姆斯韋伯太空望遠鏡取得了突破性的發現。 他們發現木星大小的物體在獵戶座星雲中自由漂浮，挑戰了我們對恆星和行星形成的理解。 這些被稱為 JuMBO（木星質量二元天體）的天體不是恆星或行星，而是全新的東西。

在獵戶座星雲中發現 JuMBO 引發了人們對先前信念的質疑。 科學家曾認為，星雲是恆星誕生的巨大氣體和塵埃雲，無法自行產生行星大小的物體。 然而，這項新發現表明事實並非如此。

更令人費解的是，JuMBO 是成對組成的，而不是單獨組成的。 這種現象違背了我們目前對行星和恆星形成的理解。 參與這項研究的歐空局科學家塞繆爾·皮爾森評論道：「我們對行星形成、恆星形成或兩者的理解都存在問題。 它們不應該存在。”

JuMBO 的大小不足以被歸類為恆星，而且由於它們不會圍繞恆星運行，因此也不符合行星的定義。 歐空局高級顧問馬克·麥考林教授用吉娃娃大眾寵物（不是吉娃娃而是貓）進行類比，強調了對這些物體進行分類的難度。

雖然 JuMBO 看起來與行星相似，但它們在許多方面存在顯著差異。 它們的年齡約為一百萬年，與其他天體相比相對年輕。 與行星不同，JuMBO 會迅速冷卻並凍結，因為它們缺乏維持恆定溫度的能量。 此外，它們主要由氣體組成，因此不適合生命生存。

科學家提出了幾種假設來解釋 JuMBO 的起源。 一種理論認為，它們可能是在星雲中人口密度較低的區域形成的，那裡無法形成適當的恆星。 另一種假設是，它們最初是作為行星繞恆星運行的，但後來因未知原因被驅逐。 目前，後一種解釋受到青睞，儘管成對物體一起彈出的機制仍然是個謎。

獵戶座星雲中 JuMBO 的發現令天文學家感到驚訝，有些人稱這是前所未有的。 成對觀察這些木星大小的物體的能力挑戰了現有的科學模型。 直到現在，以前的望遠鏡可能還不夠強大，無法偵測到它們。

獵戶座星雲長期以來一直是科學界關注的主題。 它距離地球 1,350 光年，可讓您深入了解恆星和其他天體的形成和早期演化。 幾個世紀以來，它作為獵戶座底部的一個模糊標記，肉眼可見，一直吸引著天文學家和觀星者。

來源：

- 紐約時報

- 守護者

–英國廣播公司