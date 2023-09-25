OSIRIS-REx 任務：揭開太陽系的起源

科學家正熱切地等待對迄今為止收集到的最大的小行星樣本進行分析，該樣本可能包含有關地球生命起源的重要資訊。 經過七年的旅程，該樣本由美國太空總署太空艙從奧西里斯-雷克斯機器人太空船中釋放出來，安全地運送到猶他州的測試和訓練靶場。 任務的主要目標是揭示太陽系的形成。

隨著太空艙的成功返回，注意力現在轉向下一步。 OSIRIS-REx 太空船（現稱為 OSIRIS-APEX）即將開始其下一個任務。 它將在 2029 年接近地球時研究另一顆名為阿波菲斯的近地小行星。這項探索工作旨在捕捉小行星表面的詳細圖像，並對其塵埃和岩石進行徹底研究。

同時，任務期間收集的小行星樣本已被運送到臨時潔淨室，在那裡進行清潔和拆卸。 NASA 透過採取細緻的預防措施確保樣本不受污染。 包裝好的零件連同未開封的樣品罐將立即運送到美國太空總署位於休士頓的約翰遜航太中心。 樣本的初步分析將於 11 月 XNUMX 日開始，並從中心進行廣播。

該樣本未改變的原始性質引起了全世界科學家的興趣。 OSIRIS-REx 團隊成員 Pierre Haenecour 將其描述為太陽系基本構件的寶貴見解。 在接下來的兩年裡，科學家將在約翰遜航太中心的專用無污染無塵室中仔細研究和編錄樣本。 經過細緻的檢查後，部分樣本將提供給 OSIRIS-REx 團隊以及加拿大和日本合作航太機構的科學家進行進一步研究。

其餘 70% 的小行星物質將儲存在 NASA 約翰遜航太中心和新墨西哥州白沙的備用地點。 這確保了後代科學家將有機會研究和分析這個非凡的樣本。 OSIRIS-REx 任務開闢了科學探究的新途徑，有望加深我們對太陽繫起源的理解，並有可能解鎖對地球生命起源的見解。

來源：

– 美國太空總署（美聯社）

- 半島電視台