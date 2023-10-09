西南研究所關於阿羅科斯土丘的迷人發現

西南研究所的研究人員最近進行的一項研究發現了關於阿羅科斯的一個有趣的發現，阿羅科斯是一個因新視野號探測器而聞名的海王星天體。 研究表明，阿羅科斯的兩個葉瓣上裝飾著土丘，每個土丘直徑約五公里。 這些土丘賦予裂片類似覆盆子的外觀，並具有相似的特徵，如形狀、大小、顏色和反照率。 這種相似性強烈表明，這些土丘起源於不同的物體，這些物體聚集在一起形成了寬 18 公里的阿羅科斯裂片。

阿羅科斯被歸類為小行星，位於柯伊伯帶內，柯伊伯帶是海王星以外的廣闊區域，裡面有太陽系形成的殘餘物。 了解星子的特徵對於理解導致當今行星形成的過程至關重要。 阿羅科斯的兩個裂片顯示了地層的“流動不穩定模型”，其中低速溫和的碰撞使得較小的物體累積成較大的物體。 然而，葉內存在均勻的“構件”，引發了有關其形成的新問題。

新視野號任務的首席研究員兼該研究的首席研究員艾倫·斯特恩（Alan Stern）表示，這些發現強化了流動不穩定模型。 如果阿羅科斯上的土丘確實反映了古代星子的組成部分，那麼可能需要重新評估目前關於星子形成的理論。 史特恩在聖安東尼奧舉行的第 55 屆行星科學部年度會議上公佈了這些結果。

這些發現對未來的任務具有重要意義，例如旨在探索木星特洛伊小行星的美國太空總署露西號和歐洲太空總署的彗星攔截器。 透過檢視這些物體，科學家希望進一步了解星子的組成和形成理論。 有必要在這些任務期間觀察到的星子上尋找類似的土丘狀結構，以確定這種現象的普遍性。

26 月 XNUMX 日，《行星科學期刊》發表了一篇詳細介紹這些發現的論文。

來源：

– 西南研究院

– 行星科學雜誌