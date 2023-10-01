座頭鯨和海藻的迷人行為

人們觀察到座頭鯨有一種涉及海藻的獨特行為。 雖然以前人們認為鯨魚玩海藻是為了好玩，但專家現在認為它們可能也在尋求這種植物的抗菌特性。 格里菲斯大學的 Olaf Meynecke 博士在《海洋科學與工程雜誌》上發表的一篇論文中記錄了這種行為。

在先前的研究中，梅內克博士描述了鯨魚如何在沙質基質中滾動以脫落死皮細胞和寄生蟲。 這篇新論文聚焦在鬚鯨（包括座頭鯨）表現出的另一種行為，即「海帶」。 這種行為涉及鯨魚在水面上與海帶和海藻叢嬉戲和打滾。

Meynecke 博士和他的團隊分析了 100 個澳洲東海岸的海藻行為實例，以及全球其他 XNUMX 個有記錄的海藻相互作用。 他們發現，無論鯨魚位於何處，這種行為在不同的鯨魚族群中都是相似的。

鯨魚（包括鬚鯨）使用物體的行為先前已有報道，被認為是一種複雜的行為。 然而，鬚鯨對物體的使用，特別是對海藻的使用，卻很少被觀察到。 Meynecke 博士認為，這種行為可能會帶來額外的好處，例如去除體外寄生蟲和利用褐藻的抗菌特性進行皮膚治療。

了解不同鯨魚族群的這種行為對於深入了解它們的棲息地偏好和更多地了解它們複雜的行為至關重要。 鯨魚以其頑皮的天性而聞名，經常進行諸如破水、拍打尾巴、窺視、垂尾和滾木等活動。 它們也與海豚等其他海洋物種嬉戲互動。

雖然這些行為的確切原因並不總是清楚，但它們為了解這些雄偉海洋哺乳動物的社會和認知生活提供了一個窗口。 對這些行為的研究有助於我們了解鯨魚及其與環境的複雜關係。

來源：

– Olaf Meynecke 博士，格里菲斯大學

– 海洋科學與工程雜誌