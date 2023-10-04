啟發未來：探索天文物理學哲學

一本名為《天文物理學哲學：恆星、模擬和確定外面存在什麼的鬥爭》的新書重點介紹了西方大學在天文物理學哲學領域正在進行的開創性研究。 這本書是這類書籍中的第一本，其中包括西方哲學教授克里斯·斯敏克（Chris Smeenk）、物理學和天文學教授莎拉·加拉格爾（Sarah Gallagher）以及該大學的幾位畢業生的貢獻。

對於尋求更深入了解天文物理學哲學的學者，以及尋求對該領域主要問題有基本了解的哲學家和科學家來說，本書是寶貴的資源。 它展示了西方大學進行的研究的協作性質，來自不同學科的多名研究人員聚集在一起為這本書做出了貢獻。

這本書的亮點之一是研究生卡梅倫·耶特曼 (Cameron Yetman) 編寫的參考書目，全面概述了所有有關天體物理學哲學的英文論文和書籍。 這反映了西方學院培養的強烈的社區意識和跨學科合作意識，哲學學生可以與天文物理學家密切合作，探索各自領域的交叉點。

這本書也收錄了克里斯·斯敏克指導過的畢業生的個人經歷，強調了他對塑造下一代天文物理學哲學家的影響。 梅麗莎·雅夸特 (Melissa Jacquart) 現為辛辛那提大學哲學教授，她對斯敏克的指導和跨學科研究方法表示讚賞。 瑪麗·蓋根(Marie Gueguen) 最近榮獲著名的瑪麗·斯克洛多夫斯卡-居里獎學金(Marie Sklodowska-Curie Fellowship)，她認為斯敏克和羅特曼社區塑造了她作為科學哲學家的觀點。

Smeenk 和 Gallagher 合作發表了題為「調查中有什麼？」的論文。 天文學中的模擬誘導選擇效應」例證了西方天文物理學和哲學之間的緊密聯繫。 他們長期的個人和專業關係使得進行富有成效的智力討論成為可能，彌合了天文物理學中的模擬與它們提出的哲學問題之間的差距。

總體而言，這本書和西方大學的研究強調了天文物理學哲學中跨學科合作的價值。 透過將哲學家和科學家聚集在一起，可以全面地探討有關宇宙本質和我們對宇宙的理解的重要問題。

來源：

- 西部新聞