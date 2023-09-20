英國黑人科學家的缺乏：解決科學中的製度種族主義

根據官方說法，英國沒有黑人化學或物理學教授，這導致許多科學家認為英國科學在製度上存在種族主義。 英國皇家學會是世界上最古老的科學院，旨在透過一項新的資助計劃來改變這一現狀，該計劃旨在支持黑人博士生從事學術研究並最終成為教授。 該計劃每年將為五名研究員提供高達 690,000 萬英鎊的資助。

倫敦帝國學院物理研究員兼講師馬克·理查茲博士和諾丁漢大學材料化學專家羅伯特·莫卡亞教授闡明了這個問題。 儘管莫卡亞自 2008 年以來一直擔任化學教授，但根據高等教育統計局 (HESA) 收集的統計數據，他並不正式存在。 HESA 將數字四捨五入到最接近的五，因此 Mokaya 向下四捨五入到零。 雖然他承認英國可能還有其他黑人化學教授，但他還沒有機會見到他們。 莫卡亞和理查茲都證實，也沒有黑人物理學教授。

化學領域共有520名教授，物理學領域有825位教授。 生物科學領域的情況稍好一些，在 1,345 名教授中，有 20 位黑人教授；在工程學領域，1,730 位教授中約有 70 位黑人教授。 整體而言，在所有科學領域中，黑人教授僅有 0.6 名，僅佔總數的 10%。 這些教授中只有 4.2 名是女性。 相較之下，根據最新的人口普查，黑人佔英格蘭和威爾斯人口的XNUMX%。

造成黑人科學家代表性不足的因素有很多。 理查茲認為，缺乏對可用機會的認識和缺乏宣傳是邊緣化群體的主要障礙。 如果沒有人脈和支持，有才華的人就會灰心喪志。 統計數據清楚地表明，從普通中等教育證書到教授職位，黑人在科學領域的比例在學術階梯的每個階段都在下降。

理查茲對科學的興趣可以追溯到他的童年，他強調好奇心和支持對於培養科學抱負的重要性。 他在單親家庭長大，記得小時候好奇心如何引導他探索插頭插座的內部運作。 儘管最初被貼上「壞孩子」的標籤，理查茲解釋說，他的好奇心和對了解事物如何運作的渴望激發了他對科學的熱情。

科學界缺乏黑人代表性是一個複雜的問題，需要採取多方面的方法來消除制度性種族主義並促進包容性。 英國皇家學會的資助計畫只是解決這一差距並確保英國黑人科學家獲得應有的認可和機會的第一步。

來源：

– 《衛報》：“皇家學會旨在解決英國黑人科學家缺席的問題”

– 高等教育統計局（HESA）