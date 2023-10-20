韋伯太空望遠鏡揭示了木星的噴射流

韋伯太空望遠鏡在太陽系最大的行星木星上取得了非凡的發現。 2022 年 320 月，韋伯探測到一股強烈的急流穿過木星赤道。 這架噴射機的飛行速度約為每小時 515 英里（每小時 25 公里），位於木星平流層下層約 40 英里（XNUMX 公里）的高度。

在此發現之前，天文學家就意識到木星大氣層中存在東西向噴流。 然而，對這種新發現的快速移動噴流的分析表明，木星的內部動力學可能比之前想像的更動態。 詳細研究噴射機的研究已發表在《自然天文學》上。

韋伯太空望遠鏡於2021 年2022 月發射，自XNUMX 年XNUMX 月以來一直在進行科學觀測。它捕捉到了生動而富有洞察力的宇宙圖像，包括木星兩極上發光的極光以及環繞天王星和土星的環的圖像。

最近木星急流的影像是使用韋伯的近紅外線相機拍攝的。 這些影像顯示，木星的部分大氣層受到了噴射機運動的干擾。 透過影像中可見的風切來追蹤這架噴射機，這顯示了行星大氣層內不同高度和距離的風速變化。

在木星對流層頂（對流層邊緣的區域）附近發現的噴流表明，木星赤道周圍的大氣環流與土星的大氣環流比之前已知的更為相似。

雖然韋伯只能從遠處觀察木星，但即將進行的任務，例如歐洲太空總署的木星冰衛星探測器（JUICE）和美國太空總署的歐羅巴快艇將提供對這顆氣態巨行星及其衛星的近距離觀察。 這些任務將調查木星的衛星，包括木衛四、木衛二和木衛三，這些衛星被認為是可能支持外星生命的海洋衛星。

然而，這些任務還需要幾年時間才能到達木星系統。 Europa Clipper預計將於2030年抵達，而JUICE計劃於2031年抵達木星。在此期間，我們可以從遠處欣賞韋伯近紅外線相機捕捉到的令人驚嘆的鏡頭。

來源：自然天文學