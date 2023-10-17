科學家在系外行星 WASP-17 b 大氣中發現石英顆粒

科學家使用詹姆斯韋伯太空望遠鏡對系外行星 WASP-17 b 的大氣層做出了令人興奮的發現。 這顆氣態巨行星距離我們 1,300 光年，其雲層中存在著由純石英構成的微小顆粒的證據。 由布里斯託大學的大衛·格蘭特領導的研究人員利用望遠鏡的攝譜儀研究了行星經過恆星前方時的大氣層。 透射光譜技術使他們能夠分析穿過大氣的光並識別石英顆粒的存在。

這些由矽和氧組成的石英顆粒估計非常小，尺寸約為百萬分之一公分。 它們很可能類似於地球上晶洞和寶石商店中常見的尖六角棱柱。 與地球上形成於地表的石英不同，該研究表明，WASP-17 b 大氣中的石英顆粒是在灼熱的大氣中形成的。

研究 WASP-17 b 等行星可以為了解其他行星和太陽系的組成提供寶貴的見解。 天文學家可以更了解銀河系遙遠領域中存在的元素和礦物。 此外，這項研究有助於確定這些行星是否可能擁有適合生命的環境，儘管被歸類為「熱木星」的 WASP-17 b 不符合支持生命的標準。

詹姆斯韋伯太空望遠鏡是美國太空總署、歐洲太空總署 (ESA) 和加拿大太空總署的聯合項目，擁有強大的天文觀測能力。 它的巨型鏡子直徑超過 21 英尺，捕獲的光線比哈伯太空望遠鏡還要多，可以研究遙遠而古老的天體。 韋伯主要在紅外光譜中工作，這使得它比可見光更有效地穿透宇宙雲。 它攜帶專門的光譜儀，可以分析系外行星的大氣層，揭示存在的分子，並徹底改變我們對這些遙遠世界的理解。

總體而言，在 WASP-17 b 大氣中發現石英顆粒凸顯了詹姆斯韋伯太空望遠鏡的卓越能力以及研究系外行星對於增進我們對宇宙的認識的重要性。

來源：

– 天體物理學期刊通訊

– NASA、ESA、CSA、R. Crawford (STScI) 科學：Nikole Lewis（康乃爾大學）、David Grant（布里斯託大學）、Hannah Wakeford（布里斯託大學）