古代星系的新見解：宇宙規則手冊的重寫

一群天文學家最近使用韋伯太空望遠鏡進行的一項研究揭示了對早期宇宙中古代星系化學豐度的有趣見解。 這些星系的歷史可以追溯到大爆炸後約 500 億至 750 億年，儘管遵循年輕星系在恆星形成率和恆星質量方面製定的規則，但它們的化學豐度僅為預期的四分之一。

這項發現使科學家相信，在宇宙的早期階段，宇宙規則手冊可能發生了戲劇性的改寫。 研究合著者克勞迪婭·拉各斯解釋說：「這就像星係有一本它們遵循的規則手冊，但令人驚訝的是，這本宇宙規則手冊似乎在宇宙的嬰兒期經歷了戲劇性的重寫。”

韋伯太空望遠鏡能夠在紅外線和近紅外線波長下觀察宇宙，這使其成為研究最古老的可見光的理想工具。 透過檢查「紅移」或延伸到電磁波譜較紅一側的光，科學家可以確定宇宙中物體的年齡。 在這項研究中，研究人員能夠測量 z=7-10 紅移處星系的化學豐度，為星系形成的早期階段提供有價值的見解。

最令人驚訝的發現之一是古代星系產生的重元素比預期少得多。 這種差異可歸因於周圍環境中新的原始氣體的持續湧入，稀釋了星系內重元素的濃度。 研究人員認為，韋伯太空望遠鏡的進一步觀測可能有助於解開這些古老星系形成和演化的謎團。

韋伯太空望遠鏡先前曾發現紅移較高的星系，顯示它們的年齡較大。 這些古老星系的研究對於理解它們在新生宇宙中如何形成和演化至關重要。 然而，隨著科學家深入研究這些宇宙奧秘，可能會出現更多問題。

資料來源：西澳大利亞大學自然天文學