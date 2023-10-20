韋伯太空望遠鏡在木星大氣層中發現高速噴射流

美國國家航空暨太空總署 (NASA) 的詹姆斯韋伯太空望遠鏡在木星大氣層中取得了令人興奮的發現——位於木星赤道上方的高速噴射流，寬度超過 3,000 英里。 這項新功能為了解木星湍流大氣層之間的相互作用提供了寶貴的見解，並凸顯了韋伯望遠鏡的獨特功能。

由西班牙畢爾巴鄂巴斯克大學的 Ricardo Hueso 領導的研究小組利用了 2022 年 10 月拍攝的韋伯近紅外線相機 (NIRCam) 的數據。該望遠鏡的早期發布科學計劃由 Imke de 聯合領導來自加州大學伯克利分校的佩特和來自巴黎天文台的蒂埃里·福歇的目標是每隔XNUMX 小時或木星一天捕捉木星的圖像，使用不同的濾鏡來檢測木星不同高度的小特徵的變化。氣氛。

韋伯獲得的高解析度影像讓研究人員感到驚訝，它揭示了以前觀察到的模糊薄霧的清晰特徵。 透過追蹤木星快速自轉的這些特徵，研究小組更了解木星大氣層的動態性質。 具體來說，他們能夠識別風切或風速隨高度或距離變化的區域，並追蹤高速急流。

木星的大氣層由多層組成，韋伯獨特的成像能力使科學家能夠分析不同的高度並隔離急流。 這項發現提供了有關木星大氣動力學的寶貴信息，並證明了詹姆斯韋伯太空望遠鏡強大的觀測能力。

來源：

–美國宇航局

–加州大學伯克利分校

– 巴黎天文台