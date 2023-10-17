科學家在系外行星大氣中發現石英奈米晶體

研究人員使用美國太空總署的詹姆斯韋伯太空望遠鏡在一顆系外行星的大氣層中取得了驚人的發現。 首次在 WASP-17 b 的高空雲中檢測到石英奈米晶體，WASP-1,300 b 是一顆距離地球 XNUMX 光年的熱木星系外行星。

由英國布里斯託大學的 David Grant 領導的研究小組在研究 WASP-17 b 的大氣成分時獲得了這一意外發現。 他們原本預計會在行星的大氣層中發現氣溶膠，但他們驚訝地發現這些氣溶膠是由石英顆粒組成的。

矽酸鹽是富含矽和氧的礦物質，在整個銀河系中都很常見。 它們構成了地球、月球和其他岩石天體的大部分。 然而，先前在系外行星大氣中發現的矽酸鹽顆粒通常是富含鎂的矽酸鹽，如橄欖石和輝石，而不是純石英或二氧化矽。

這項發現挑戰了現有關於關係外行星雲如何形成和演化的現有理論。 研究的合著者漢娜·韋克福德表示，他們希望觀察到矽酸鎂。 然而，相反，他們發現了形成更大矽酸鹽顆粒所需的「種子」顆粒。

該團隊使用詹姆斯韋伯望遠鏡對 WASP-17 b 進行了近 10 個小時的觀察。 當行星經過其恆星前方時，他們收集了超過 1,275 次中紅外光測量。 數據中出現了一個令人驚訝的特徵，即 8.6 微米處的“凸起”，如果雲是由矽酸鎂或其他高溫氣溶膠組成，則不會出現這種情況。 然而，這一特徵與石英的存在相一致。

在 WASP-17 b 大氣層中檢測到的石英晶體形狀像六角棱柱，與地球上的晶洞中發現的類似。 然而，它們非常小，直徑僅為 10 奈米左右。 與地球雲層中發現的礦物顆粒不同，這些石英晶體起源於地球大氣本身，在極端條件下直接由氣體形成。

了解這些雲的組成對於理解整個系外行星至關重要。 像 WASP-17 b 這樣的熱木星主要由氫和氦組成，也含有少量其他氣體，例如水蒸氣和二氧化碳。 二氧化矽晶體的發現為了解塑造地球環境的不同材料提供了寶貴的見解。

雖然系外行星雲中石英的確切數量和分佈尚不確定，但研究人員認為這些雲可能會繞著行星旋轉。 當它們到達較熱的白天一側時，它們就會蒸發並消散。

這項開創性的研究為系外行星大氣研究打開了新的大門，挑戰了先前的假設並擴展了我們對宇宙的了解。

來源：

– 布里斯託大學

– 美國太空總署艾姆斯研究中心

– 戈達德太空飛行中心