研究揭示第一批系外大陸可能何時形成

卡迪夫大學的天文學教授簡·格里夫斯進行了研究，以確定第一批系外大陸或其他行星上的大陸可能何時形成。 這項研究的標題是“第一塊外大陸是什麼時候？” 並發表在美國天文學會的研究筆記上，旨在透過確定更有可能發現具有板塊構造的岩石行星的位置來改善對宜居世界的搜尋。

雖然板塊構造對於生命的開始可能不是必需的，但隨著時間的推移，它們在維持行星的宜居性方面發揮著至關重要的作用。 板塊構造有助於調節行星的溫度並釋放其核心的熱量，這對於維持保護性磁層和保持在宜居帶內非常重要。

格里夫斯專注於行星核心產熱與板塊構造之間的相關性。 行星核心的熱量是由鈾、釷和鉀等放射性元素產生的。 這些元素是在中子星碰撞和超新星爆炸中形成的。

為了確定哪些恆星更有可能擁有具有板塊構造和大陸的行星，格里夫斯分析了不同元素的恆星豐度數據，並將其與恆星年齡結合。 她將恆星分為兩類：薄盤恆星（較年輕且金屬豐度較高）和厚盤恆星（較古老且金屬豐度較低）。

研究發現，與其他行星相比，地球上大陸的出現大致代表了中間值。 地球上的大陸形成始於大約3 億年前，而樣本中的薄盤恆星顯示大陸首次出現的時間比地球早2 億年，而厚盤恆星顯示大陸的出現甚至更早，大約比地球早4至5 億年。 。

該研究也證明了大陸的存在與恆星中鐵氫（Fe/H）比率之間的關係。 Fe/H 比率較低的行星更有可能較早形成大陸。

格里夫斯認為，具有亞太陽金屬豐度的恆星可能是尋找有大陸的宜居系外行星的有希望的目標。 這些行星可能比地球更早發展出高級生命體。

研究的結論是，尋找具有長壽大陸的岩石系外行星是非常有希望的。 對釷和鉀等同位素豐度的進一步研究可能會揭示更多的系統，其中陸基生命可能早於地球生命。

總的來說，這項研究拓展了我們對太陽係以外行星的形成和宜居性的理解，為未來的行星探索提供了寶貴的見解。