南非 Malvinoxhosan 生物區的興衰

最近發表在《地球科學評論》上的一項題為“南非Malvinoxhosan (Malvinokaffric) 生物區的興衰：南極早-中泥盆世生物危機的證據”的研究探討了早-中泥盆世生物危機的證據，探討了早-中泥盆世生物危機期間海洋動物的滅絕。中泥盆世。 這段時期的特徵是氣候變暖和海平面升高，南極附近有一塊被稱為岡瓦納大陸的大片陸地。

卡梅倫·佩恩-克拉克博士領導的研究人員收集並分析了大量化石數據，以了解馬爾維諾克斯霍桑生物群的起源和消失，馬爾維諾克斯霍桑生物群是一群在較冷水域繁衍生息的海洋動物，包括各種貝類。 透過先進的數據分析技術，他們識別出古代岩石中的不同層，每個層都顯示海洋動物物種數量隨著時間的推移而減少。

研究表明，馬爾維諾克斯霍桑生物群的減少與海平面和氣候的變化有關。 隨著氣候變暖，專門的冷水馬爾維諾克斯霍桑海洋動物消失了，取而代之的是適應溫暖水域的更通用的物種。 海平面的變化破壞了天然的海洋屏障，使得來自赤道附近地區的溫暖水域流入並導致溫暖水域物種的殖民。

Malvinoxhosan生物群的滅絕導致極地生態系統崩潰，生物多樣性從未恢復。 研究表明，海平面和溫度變化的綜合影響是這次滅絕事件背後的主要因素。 由於缺乏年齡推斷，目前尚不確定這次滅絕事件是否與早中泥盆世的其他事件有關。

該研究也強調了極地環境和生態系統對海平面和溫度變化的脆弱性。 了解過去的滅絕事件可以為我們當前面臨的生物多樣性危機提供寶貴的見解。

來源：

– 地球科學評論（2023），DOI：10.1016/j.earscirev.2023.104595