髖關節手術的新研究顯示出良好的效果

沃特福德 UPMC Whitfield 的 Karen Mullins 博士和 David Filan 博士進行的研究因其在髖關節手術領域的突破性發現而獲得認可。 這項研究由髖關節整形外科醫生 Patrick Carton 先生在英國舉行的國際運動醫學會議上發表，重點關注鎖孔手術對慢性髖關節損傷的正面影響。

該研究檢查了髖部撞擊，這是由髖關節的球和窩組件上的骨質堆積引起的機械問題。 這種情況通常會導致盂唇撕裂、軟骨損傷，並增加骨關節炎的風險。 患者通常會感到腹股溝處僵硬、咔噠聲和刺痛，以及臀部和下背部持續疼痛。

該研究還強調了髖關節發育不良（髖關節窩太淺）可能引起的其他併發症。 在這種情況下，患者可能需要進行全髖關節置換術或髖臼周圍截骨術（PAO），這涉及透過手術打破骨盆並重新調整髖關節窩的方向。

然而，研究表明帕特里克·卡頓先生在 UPMC Whitfield 進行的先進手術治療提供了一種侵入性較小的選擇。 這項技術涉及去除有問題的骨頭並修復關節組織，同時保持髖部穩定性。

Karen Mullins 博士在曼徹斯特舉行的英國運動與運動醫學協會 (BASEM) 會議上介紹了該研究的結果，證明了該程序的有效性。 10年後，90%接受手術的患者不需要全髖關節置換或PAO。 患者也報告疼痛和日常活動顯著改善，並對治療結果非常滿意。

卡頓先生強調了這些發現對於為患者和運動員提供主要髖關節手術的非侵入性替代方案的重要性。 他解釋說，事實證明，髖關節保留技術可以成功治療各種髖關節疾病，包括髖關節炎。

總之，這項關於髖關節手術的研究證明了鎖孔手術在解決慢性髖關節損傷方面的正面影響。 這些發現為全髖關節置換術等更具侵入性的手術提供了一種有希望的替代方案，並為患者提供更好的疼痛緩解和功能結果。

來源：

– Karen Mullins 博士、David Filan 博士、Patrick Carton 先生