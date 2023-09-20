月球上的寒冷地區比以前認為的更年輕且含有更少的水冰

根據新的研究，月球上的寒冷區域，即永久陰影區域（PSR），比它們所在的隕石坑更年輕，並且可能含有比之前認為的更少的水冰。 PSR對未來的登月任務非常感興趣，因為它們被認為是豐富的水冰庫，可以被太空人用於生命維持系統和產生火箭燃料。

這項新研究表明，PSR 的年齡最多為 3.4 億年，這表明它們比發現它們的 4 億年隕石坑更年輕。 這顯示目前對月球水冰沉積物的估計需要向下修正。

由亞利桑那州行星科學研究所的 Norbert Schörghofer 領導的研究人員進行了模擬，以追蹤月球從 4.5 億年前形成以來的演化過程。 這些模擬表明，大約 4.1 億年前，月球的自轉軸經歷了重大的重新定向，導致在北極和南極附近形成了 PSR。 然而，當時的高傾角會導致所有冰沉積物的消失。

因此，隱藏在這些 PSR 中的冰凍水量可能比之前估計的要少。 科學家對月球的南極地區特別感興趣，他們認為那裡有大量的揮發物，包括可用的水。

未來的月球任務，例如印度的月船三號機器人登陸器-漫遊車二人組，旨在探索月球南極並尋找冰凍水的痕跡。 這些任務的發現將有助於我們了解月球上的水資源。

總之，這項新研究強調有必要重新評估我們對月球永久陰影區域水冰沉積物的估計。 這些發現揭示了這些地區的地質歷史，並對未來月球資源的探索和利用具有重要意義。

資料來源：13 年 2021 月 XNUMX 日發表在《科學》雜誌上的論文。