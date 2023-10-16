水膜在化學轉化中的作用

由於空氣濕度而在表面形成的水膜在各種自然和技術過程中發揮重要作用。 於默奧大學最近的一篇論文探討了這些看不見的薄膜如何介導化學反應。

暴露於空氣水分的礦物質上有水膜。 這些薄膜的厚度取決於大氣濕度。 Tan Luong 的論文研究了不同的膜厚度如何影響兩個重要現象：礦物轉化和有機分解。 了解這些過程對於解決全球暖化和污染控制等全球挑戰至關重要。

當離子從原生礦物質溶解到水膜中並與二氧化碳和氧氣等環境氣體反應時，礦物質就會轉變。 水膜的厚度決定了礦物生長的類型。 薄膜允許二維生長，而較厚的薄膜則刺激三維生長。

這些發現對於在受控濕度環境中製造材料具有實際意義。 尺寸和形狀影響電池開發和污染物去除等先進技術中材料的功能。

該研究還考察了氧化鎂 (MgO) 捕獲二氧化碳的潛力。 人們發現超薄碳酸鎂塗層會阻礙反應。 然而，人們發現了一條有希望的途徑，可以在極高濕度條件下繞過這瓶頸。

該研究還揭示了氧氣和水膜如何透過光誘導化學反應影響有機污染物轉化為無害物質。 這些知識有助於創新水和空氣淨化技術的發展。

總的來說，了解水膜在化學轉換中的作用對於提高我們的知識和找到應對環境挑戰的解決方案至關重要。

來源：

– 論文：水膜介導的礦物學轉化和光催化反應（於默奧大學）