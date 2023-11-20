科學家發現水循環深入地核，對地球化學循環的影響

亞利桑那州立大學的科學家取得了一項突破性的發現，挑戰了我們對地球內部過程的理解。 在最近的一項研究中，他們發現地表的水正在慢慢滲入地核，引發化學反應，在外核和外地函之間形成新的層。 這個新形成的層厚數百公里，對連接地表水循環與深層金屬核心的地球化學循環有深遠的影響。

與認為地核和地函之間的物質交換微乎其微的傳統觀點不同，這項研究的結果表明，地核和地函之間的相互作用和大量的物質交換更加動態。 當水到達核幔邊界時，它與核中的矽發生反應，形成二氧化矽。 這項發現，再加上先前對水在極端壓力下與鐵液中的碳反應形成鑽石的觀察，突顯了地球深處發生的過程的複雜性。

這項發現的影響超越了科學好奇心。 它表明地球的水循環比以前認識的要廣泛得多，水逐漸向下進入地核。 這項發現增強了我們對地球內部動力學的理解，並提供了對塑造地球的各種相互關聯的循環的見解。

此外，改變的岩心「薄膜」對地球化學循環有重大影響。 它影響水在表面和深層金屬核心之間循環的方式，影響必需元素和礦物質的分佈。 這些知識可能具有廣泛的應用，從地球物理學和礦物勘探到了解地球生態系統的演變。

總之，水滲入地核並引發化學反應從而形成新層的發現，為我們了解地球的內部運作提供了令人著迷的一瞥。 它擴展了我們對地球內部過程的理解，並強調了地球表面和深層系統之間的複雜連結。 進一步的研究和探索無疑將揭示更多關於我們星球深處隱藏的奧秘。

常見問題

1. 水如何到達地心？

來自地表的水流經下降的構造板塊，經過 2,900 公里的旅程，最終到達地心。

2. 當水到達核函邊界時會發生什麼事？

當水到達核函邊界時，它與核內的矽發生反應，形成二氧化矽。

3. 這項發現有什麼意義？

這項發現顯示全球水循環比以前認識的更廣泛，並且對連接地表水循環與深層金屬核心的地球化學循環有影響。

4. 這項發現如何有助於我們理解地球內部過程？

這項發現挑戰了地核與地函之間物質交換最少的傳統觀念，並強調了更動態的地核-地函相互作用。 它提供了對地球內部動力學的複雜性以及地球深處發生的過程的見解。