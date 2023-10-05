NASA 的 OSIRIS-REx 帶著稀有小行星樣本返回地球

美國太空總署的奧西里斯-雷克斯任務已成功帶著稀有的小行星樣本返回地球。 該太空船於 2020 年 XNUMX 月收集了小行星貝努的樣本，人們熱切期待將其運送到地球進行進一步分析。

經過兩年的旅程後，樣本返回艙於 24 月 44,500 日從貝努釋放。 太空船的攝影機記錄了釋放過程，顯示太空艙及其稀有貨物正駛向地球。 太空艙以 27,650 公里/小時（18 英里/小時）的速度進入地球大氣層，並展開降落傘以降低速度。 它以 11 公里/小時（XNUMX 英里/小時）的減速安全著陸。

這項任務並非沒有挑戰。 太空艙最初部署了一個錐套降落傘以降低其速度，然後部署著陸降落傘。 任務團隊很焦慮，因為他們沒有立即收到錐套降落傘已部署的確認訊息。 然而，當終於聽到主降落傘已經正常展開時，隊員們都鬆了一口氣，情緒激動不已。

小行星貝努樣本的回報對科學家來說意義重大。 貝努是一顆碳質小行星，是最常見的類型，含有揮發性冰，可以幫助我們了解太陽系的形成。 科學家希望貝努的樣本含有來自早期太陽系的揮發物、有機化合物和原始碳。

這些樣本將分發給世界各地的不同研究人員。 其中一些將在約翰遜航天中心的美國宇航局天體材料研究和探索科學理事會進行分析，而另一些將被送往日本的外星樣本管理中心。 這些樣本將揭示早期太陽系和生命的起源。

科學家將花費數年時間研究來自貝努的樣本，以回答有關生命起源、太陽系歷史以及樣本自奧西里斯-雷克斯收集以來發生了怎樣的變化等重要問題。 樣本的成功回報標誌著任務的一個重要里程碑，為團隊帶來了成就感和滿足感。

資料來源：美國宇航局