美國太空總署月球車原型機完成月球障礙訓練

美國太空總署的新月球車原型VIPER（揮發物調查極地探索車）已成功完成模擬月球表面崎嶇地形的障礙訓練。 該漫遊者計劃於 2024 年 XNUMX 月搭乘 SpaceX 獵鷹重型火箭發射到月球南極。

為了測試 VIPER 的機動性，美國太空總署克利夫蘭格倫研究中心的工程師創建了一個模擬月球環境，其中有大岩石、陡峭的斜坡和深隕石坑。 火星車將降落在月球南極附近的蒙斯穆頓山上，其任務是在大約 100 天的任務中描述月球環境，以便為未來的阿耳忒彌斯計劃著陸地點選擇。

美國宇航局分享了月球車最近的移動性測試的視頻，展示了其克服月球表面潛在挑戰的能力。 測試包括穿越陡坡、穿越隕石坑以及在流沙狀土壤中行駛。 這些測試的成功完成表明 VIPER 已經具備了探索月球崎嶇地形的能力。

作為美國宇航局阿耳忒彌斯計劃的一部分，該計劃旨在建立一個永久的月球定居點，VIPER將在確定可以提取水和其他資源以支持在月球上長期停留的地點方面發揮關鍵作用。 此外，VIPER任務旨在揭示月球上冰凍水和其他揮發物的起源、它們數十億年的保存以及它們從月球土壤中的逃逸。

美國太空總署休士頓約翰遜太空中心的工程師也測試了 VIPER 的最終科學儀器：用於探索新地形的風化層冰鑽 (TRIDENT)。 TRIDENT 是一種旋轉衝擊鑽，將用於從月球表面以下三英尺處回收土壤切屑。 該儀器將提供有關月壤強度、密實度和溫度的寶貴數據。

VIPER 移動性測試的成功完成及其最終科學儀器的整合使 NASA 距離解開月球南極的奧秘又近了一步，並為未來的月球探索鋪平了道路。

來源：

– NASA 的 VIPER 月球車練習離開月球著陸器（影片）

– 美國太空總署/艾姆斯研究中心

– 美國太空總署/格倫研究中心

– 美國太空總署/羅伯特馬科維茨

——美國宇航局官員