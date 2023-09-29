對鎚頭鯊發展的新見解

研究人員終於捕捉了雙髻鯊錘子形成的過程，為這種標誌性鯊魚的發育提供了前所未有的視角。 鎚頭鯊因其獨特的外觀、寬闊的鼻子和寬闊的眼睛而一直是個謎。 雖然人們了解它們獨特的錘狀頭部的演變，但它們實際上是如何形成的仍然未知。

眾所周知，雙髻鯊很難研究，因為它們不像其他魚類那樣產卵。 此外，許多鎚頭鯊物種都瀕臨滅絕，這使得研究它們的胚胎發育變得具有挑戰性。 為了克服這些障礙，研究人員將注意力轉向窄頭雙髻鯊，這是鎚頭鯊中最小的物種，在某些地區數量較多。 研究人員使用了先前研究中捕獲的窄頭雙髻鯊的保存胚胎，以確保不會對族群造成額外傷害。

透過研究不同發育階段的胚胎，研究人員得以拼湊出錘子形成過程的逐步鏡頭。 他們發現，雖然窄頭雙髻鯊的頭部在發育早期就形成了，但錘子直到後來（大約懷孕中期）才出現。 軟骨從鼻子周圍擴展，形成寬闊的圓形形狀，成為鎚頭鯊的獨特特徵。

這項開創性的研究為鎚頭鯊的發展提供了寶貴的見解，而鎚頭鯊在歷史上一直難以研究。 這些發現對於鯊魚和其他脊椎動物的比較發育研究也有更廣泛的影響。 了解動物界顱顏特徵的起源和多樣性可以揭示獨特身體特徵背後的演化過程。

這項研究發表在《發育動力學》雜誌上，標誌著解開雙髻鯊發育之謎的重要里程碑。 它讓人們得以難得一睹這些標誌性生物的形成過程，為未來研究其起源和進一步了解自然奇觀提供了一個平台。

來源：

– 發表在《發展動力學》的研究