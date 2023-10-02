天宮太空站上的中國太空人進行了一項有趣的實驗，涉及微重力下的明火。 在21月XNUMX日的直播講座中，太空人桂海潮和朱楊柱點燃蠟燭，示範火焰如何在太空中燃燒。 火焰看起來幾乎是球形的，與地球上觀察到的淚滴形火焰形成鮮明對比。

在地球上，點燃蠟燭的火焰形狀是由浮力驅動的對流決定的，其中熱空氣上升，冷空氣下降。 然而，在近地軌道的微重力環境下，這種燃燒對流很弱。 結果，火焰向四面八方擴散，形成球形火球。

蠟燭實驗是「天宮課堂」計畫的一部分，旨在教育中國的學生了解微重力現象。 太空人在全國五個教室與學生互動，展示了各種實驗，強調了地球和太空之間物理過程的差異。

值得注意的是，出於消防安全措施，國際太空站（ISS）上使用明火和易燃材料受到嚴格管制。 在國際太空站上進行蠟燭實驗的情況很少見，並採取了預防措施來隔離和遏制任何潛在的火災。

國際太空站上消防安全措施的重要性源於 1997 年俄羅斯和平號太空站發生的重大火災事件。從那時起，微重力燃燒一直是國際太空站上眾多實驗的主題，通常使用專門設計的燃燒進行整合機架。

天宮太空站還擁有自己的燃燒實驗架（CER），用於在這一領域進行認真的研究。 透過研究微重力下火焰的行為，科學家們旨在提高我們對燃燒過程的理解，並開發更安全的太空探索技術。

來源：Space.com