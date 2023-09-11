傾斜儀在監測火山中的重要性

幾十年來，傾斜儀在火山監測中發揮著至關重要的作用，為火山行為和岩漿運動提供了寶貴的見解。 儘管近年來基於衛星的方法變得更加突出，但傾斜儀仍然是科學家可靠且必不可少的工具。

傾斜數據在火山監測中的使用可以追溯到20世紀初，當時科學家開始認識到火山噴發與地形變化之間的相關性。 火山學家先驅 Thomas Jaggar 博士於 1917 年開始使用專門設計的儀器追踪夏威夷火山的傾斜變化。

傾斜計技術的重大進步之一出現在 1950 世紀 XNUMX 年代，當時 Jerry Eaton 博士開發了水管傾斜計。 該儀器可以精確測量傾斜度，使科學家能夠跟踪基拉韋厄火山噴發期間頂峰的運動。 水管傾斜計由三個相互連接的水罐組成，這些水罐隨著地面傾斜而移動。 通過測量每個盆中的水深，科學家可以確定傾斜程度。

水管傾斜數據的連續記錄被證明是非常有價值的，因為它提供了一系列的測量結果，可以識別噴發之間的通貨膨脹和通貨緊縮週期。 這種連續的傾斜記錄使科學家能夠做出如果僅在噴發期間收集數據就不可能獲得的發現。

1970 世紀 XNUMX 年代，電子傾斜儀問世，提供了更精確的測量。 這些儀器安裝在受保護的鑽孔中，每分鐘可以測量小至微弧度的一部分的傾斜。

近年來，基拉韋厄火山頂峰的傾斜數據與 1950 世紀 1970 年代至 2018 年代的記錄相似，表明自 XNUMX 年噴發以來，火山的行為並未發生顯著變化。 這種連續性使科學家能夠利用過去的數據來預測未來的行為並測試有關火山管道系統的假設。

基拉韋厄火山口附近傾斜儀的最新觀測結果表明，南火山口水庫中存在岩漿堆積，與2015 年和2021 年之前的事件類似。這些知識有助於科學家了解當前的過程，並可能揭示有關火山過去行為的新見解。

總之，傾斜計一直是火山監測的重要工具，可提供連續的傾斜測量並有助於我們了解火山活動。 對基拉韋厄火山傾斜的長期而忠實的記錄繼續促進新的發現和對未來火山噴發的預測。

來源：

– 美國地質調查局夏威夷火山觀測站 (USGS) 火山觀察

– 美國地質調查局 (USGS)