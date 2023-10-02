維珍銀河太空旅遊任務延後一天

維珍銀河宣布即將到來的太空旅遊任務「銀河 04」將推遲一天。該任務原定於 5 月 6 日星期四執行，現在將於 XNUMX 月 XNUMX 日星期五執行。 延遲是為了讓團隊完成必要的車輛準備和檢查。

銀河 04 將涉及三名付費客戶，他們將乘坐維珍銀河的 VSS Unity 太空飛機體驗亞軌道太空旅行。 這架飛機將由其艦載機 VMS Eve 搭載，將從新墨西哥州的美國太空港起飛。 英國廣告高層​​特雷弗·貝蒂、美國天文學教育家羅恩·羅薩諾和冒險家納米拉·薩利姆將執行這項任務。 薩利姆將成為第一個到達最後邊境的巴基斯坦人。

除了客戶之外，維珍銀河的首席太空人教練 Beth Moses 也將出現在 Unity 的機艙內，幫助確保所有人都有一個安全、愉快的旅程。 這架太空飛機將由 Kelly Latimer 和 CJ Sturckow 駕駛，而 Nicola Pecile 和 Jameel Janjua 將駕駛 Eve。

任務完成後，Unity 和 Eve 都將返回美國太空港。 這將標誌著維珍銀河繼今年六月、八月和九月的類似努力之後的第四次商業航太飛行。

雖然該公司目前計劃每月與 Unity 一起飛行一次，但他們表示，到 2026 年，當他們的新型「Delta 級」太空飛機投入運作時，飛行頻率將大幅增加。 這些新車的發射頻率被設計為每週一次。

整體而言，維珍銀河熱切期待銀河04號的順利完成以及未來太空旅遊的持續推進。

來源：

維珍銀河透過 X（以前稱為 Twitter）——1 年 2021 月 XNUMX 日的聲明