透過超新星觀測揭示大質量恆星的最終演化

中國科學院雲南天文台張舉家博士和清華大學王曉峰教授領導的研究小組透過對附近超新星SN 2023ixf的觀測，在認識大質量恆星的最終階段方面取得了突破梅西耶 101 星系。

II型超新星是宇宙中最常見的恆星爆炸類型，但導致其核心塌陷狀態的過程一直難以確定。 透過研究 SN 2023ixf 一生一次的爆炸，研究小組發現了這些巨大的富氫祖星演化過程中質量損失機制的重要資訊。

他們的發現的一個重要方面是估計恆星在其生命結束時被強行噴射的質量。 這揭示了恆星的最終演化，並為理解整個過程提供了有價值的數據。

團隊利用了閃爍光譜，這是由星周物質（CSM）/恆星風電離引起的超新星爆炸的第一束光訊號。 透過捕獲這些光譜，他們能夠在 II 型超新星爆炸和大質量恆星的後期演化之間建立聯繫。

SN 2023ixf 最近的爆發為研究這個持久問題提供了獨特的機會。 透過在爆炸後 1-5 天內收集高頻率閃光光譜，研究人員能夠嚴格限制超新星周圍星周材料的參數。

根據他們的觀察，SN 2023ixf 的前身在爆炸前的最後 6-10 年中可能具有 4 x 1-2 M yr-3 的質量損失率。 他們還發現了由周圍物質形成的緻密 CSM 殼的證據，該殼以 55 km s-1 的速度移動，其半徑小於 7 x 1014 cm。

根據大約 20 年前收集的數據，有人認為 SN 2023ixf 的前身可能在爆炸前從紅超巨星轉變為短暫的黃超巨星。 高品質損失率和相對較高的風速支持了這個假設。

正在進行的 SN 2023ixf 觀測和研究預計將成為 II 型超新星歷史上的里程碑，並將有助於揭示 10 至 20 個太陽質量範圍內大質量恆星的命運。

資源：

張菊佳，林涵，王曉峰等。 “一顆大質量恆星在死亡前夕猛烈噴射恆星周圍的物質。” 科學通報。