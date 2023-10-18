GOES-16 衛星捕捉到的日環食的驚人景象

美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 的地球靜止運行環境衛星 16 (GOES-16)，也稱為 GOES-East，從太空提供了令人驚嘆的日環食一瞥。 作為先進的 GOES-R 系列的一部分，這顆衛星在收集各種大氣、水文、海洋、氣候、太陽和太空現象的數據方面發揮著至關重要的作用。

當月球位於太陽和地球之間，但位於地球最遠點或附近時，就會發生日環食。 因此，月亮看起來比太陽小，從而產生一種被稱為“火環”的迷人效果。

最近的日食沿著美國太平洋西北部的路徑，穿過加州、內華達州、猶他州、亞利桑那州、新墨西哥州和德克薩斯州。 它繼續穿越墨西哥、瓜地馬拉、伯利茲、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬、哥倫比亞和巴西的部分地區，然後在大西洋日落時結束。

GOES-16 利用其高空間和時間解析度影像，捕捉了月球陰影在美國西部移動的非凡影像。 從俄勒岡州到德克薩斯州都可以看到這迷人的奇觀，可以詳細觀察罕見的日環食。

令人驚嘆的視覺效果為即將在六個月後發生的日全食拉開了序幕。 8 年 2024 月 XNUMX 日，月球將佔據與地球完美的距離，完全覆蓋太陽，創造出令人驚嘆的天象。 該活動將席捲墨西哥、美國東半部和加拿大，以其令人驚嘆的美麗吸引觀眾。

來源：

– 美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA)：GOES-16 衛星

– ScienceNews：“圖像顯示環形日食正在穿越美國”