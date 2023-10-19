為獵戶座流星雨做好準備

安大略省的業餘天文學家正在熱切等待本週末獵戶座流星雨的峰值。 每小時有多達 20 顆流星，其中包括明亮的火球，這將是一場壯觀的活動。 流星雨由哈雷彗星的塵埃顆粒產生，每年 21 月和 22 月可見。 然而，今年預計將在XNUMX月XNUMX日至XNUMX月XNUMX日夜間時段達到高峰。

為了一睹流星雨的風采，建議在周六晚上 10:30 左右，獵戶座從東部地平線消失後開始觀測。 月亮可能會阻礙能見度，但如果您願意熬夜，等到週日早上凌晨 1:15 左右月亮落下將會提供更好的觀賞條件。

儘管獵戶座流星雨被認為是中等水平，但它仍然具有迷人的視覺效果。 加里·博伊爾（Gary Boyle）也被稱為“後院天文學家”，他認為即使有月亮在天空中，也可能會出現一些非常壯觀的明亮火球。

對於有興趣拍攝流星雨影像的人來說，找到一個遠離城市燈光的黑暗地點至關重要。 將數位單眼相機安裝在具有快門線的三腳架上並使用 20 到 30 秒的曝光時間將增加捕捉視野中物體的機會。

除了流星雨之外，觀星者還將有機會看到土星、木星、金星以及冬季的銀河系。 使用 iPhone 觀星應用程式 Sky Guide 可以幫助確認您所看到的情況。

如果您喜歡寒冷的天氣，雙子座流星雨是另一個值得期待的活動。 從雙子座輻射出來，它會在14月15日晚上到XNUMX月XNUMX日達到頂峰。 雙子座流星雨預計會比獵戶座流星雨更好，速度較慢的流星更有可能產生明亮的火球。

有關天文學的更多資源和信息，請訪問加里·博伊爾的網站 Wondersofastronomy.com。 博伊爾是安大略省南山的居民，目前正在為新天文台進行眾籌活動。

來源：

– Wondersofastronomy.com